Al Araby annonce que son bureau à Téhéran a été endommagé par une frappe

La chaîne d'information qatarie Al Araby a annoncé dimanche 29 mars qu'un missile israélien avait frappé l'immeuble abritant son bureau à Téhéran, provoquant des dégâts.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Un missile israélien vise le bâtiment de la chaîne Al Araby dans la capitale, Téhéran. Importants dégâts et interruption des émissions en direct", a déclaré la chaîne dans un message publié sur X.

Des images tournées à l'intérieur du bureau montraient des fenêtres brisées, des éclats de verre et des débris. À l'extérieur, des bâtiments voisins étaient endommagés et les rues couvertes de débris.

On ignorait dans l'immédiat quelle était la cible visée. Le bureau d'Al Araby est situé dans un quartier résidentiel du nord-est de Téhéran.

Le chef du bureau de la chaîne, Hazem Kallas, a indiqué qu'il était en plein reportage sur le conflit lorsqu'un missile a frappé le bâtiment.

Dans une vidéo publiée sur X, M. Kallas a montré l'immeuble de quatre étages dont la façade semblait gravement endommagée, en particulier les premier et deuxième étage.

"Cette zone est à la fois résidentielle et commerciale", a-t-il déclaré, ajoutant que le bâtiment abritait un centre de physiothérapie, un Salon de beauté pour femmes, un cabinet dentaire et un café.

Le conflit en Iran a éclaté le 28 février lorsque Israël et les États-Unis ont lancé des frappes contre la République islamique, tuant son guide suprême et déclenchant un conflit qui s'est étendu à travers le Moyen-Orient.

AFP/VNA/CVN