Un méthanier touché par un drone dans le golfe d'Oman

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Ces enregistrements, fournis en exclusivité à Xinhua par un membre d'équipage d'un navire marchand se trouvant à proximité, ont permis de capter les communications radio du navire attaqué, qui a signalé avoir été touché par un drone côté bâbord. Le navire a indiqué qu'un incendie s'était déclenché dans sa salle des machines, produisant une épaisse fumée, tandis que l'équipage était incapable d'évaluer l'étendue exacte des dégâts. Il a demandé l'aide des stations radio côtières et des forces navales à proximité. L'équipage a affirmé que tout le personnel, rassemblé côté tribord, était sain et sauf. Le navire s'est identifié par radio comme étant un méthanier baptisé AL REKAYYAT. La cargaison de gaz naturel liquéfié étant hautement inflammable, toute attaque visant un tel navire ferait peser de graves risques sur la sécurité, a témoigné le marin qui a fourni les enregistrements.

Xinhua/VNA/CVN