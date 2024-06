Des spectacles de jet ski et de flyboard auront lieu pour la 1re fois à Dà Nang

Photo : ST/CVN

Asia Park, un complexe d'attractions situé à Dà Nang, est officiellement rebaptisé Da Nang Downtown à partir de juin.

Outre ses installations de divertissement existantes, comme Sun Wheel - l'une des dix plus hautes roues du monde - et ses mini-œuvres architecturales et œuvres d'art symbolisant un certain nombre de pays asiatiques, Da Nang Downtown proposera une multitude de spectacles artistiques de classe mondiale qui seront présentés pour la première fois dans cette ville du Centre et promettent d'apporter aux visiteurs des moments exceptionnels tout au long de l'été.

Les points d’orgue seront le spectacle de jetski et de flyboard "Awaken River" et une exposition d'art multi-expériences combinée à des feux d'artifice nocturnes "Symphony of River".

Se déroulant tous les jours à partir de 17h30 sur une scène au bord du fleuve Hàn d'une capacité de près de 3.000 places, à Da Nang Downtown, "Awaken River" sera un spectacle de dix athlètes internationaux de jetski et de cinq de flyboard de premier rang. Notamment, le spectacle verra la participation de la Russe Kristina Isaeva, vice-championne du monde au championnat Flyfest 2019, qui possède trois sauts périlleux "uniques" sur la rivière Moscou, bien appréciés par les journaux New York Post et Daily Mail.

"Awaken River" sera un espace musical vibrant avec des démonstrations de Jetski ou des sauts périlleux jusqu'à 15 m de haut. Avant cela, le public appréciera le numéro d'ouverture avec les mouvements de danse aventureux et charismatiques de plus de 20 artistes lors du spectacle Parkour Hiphop sur la poétique scène de la rivière Han.

"Symphony of River"

Photo : CTV/CVN

Si "Awaken River" réveillera la rive ouest de la rivière Hàn chaque après-midi au coucher du soleil, "Symphony of River" racontera au public une histoire poétique et féerique sur la rivière Han qui a créé l'esprit de Dà Nang. Il s'agira également d'un spectacle sans précédent à Dà Nang, au Vietnam en général, qui réunira de nombreux types d'art et des artistes de premier rang mondial.

"Symphony of River" est un mélange impressionnant de musique symphonique et des spectacles de cirque, de magie, de sports extrêmes et de feux d'artifice, pour raconter une belle histoire de conte de fées, pleine d'excitation, de fées et de créatures elfes noires cachés depuis des millions d'années sous la rivière Han.

Le spectacle verra la participation d'Anatoliy Zalevskiy - fierté de l'art du cirque ukrainien, d'Oleg Izosimov, connu sous le nom de "Prince des épées" qui détient une série de records invaincus en équilibre et de Lena Koehn, une excellente interprète allemande de Diablo - Jonglerie, connue dans le monde entier pour ses incroyables talents...

Le spectacle sera comparable aux superproductions hollywoodiennes qui prennent vie avec la mise en scène du réalisateur Tuân Lê - auteur de pièces célèbres telles que Làng Tôi, A O, Teh Dar... et H2O - unité ayant 30 ans d'expérience dans l'organisation de plus de 3.500 événements de jetski, feux d'artifice, 2.100 de flyboard dans le monde. H20 a notamment été présent dans les films à succès Bond, Mission Impossible, Baywatch....

VNA/CVN