La ville de Dà Nang songe à devenir une destination de tourisme de mariage

Le Service du tourisme de la ville de Dà Nang (Centre) a annoncé mercredi 5 juin un plan de développement du tourisme de mariage et un programme pilote pour attirer davantage de touristes de mariage en 2024-2025 avec le message "Dà Nang - Là où commence le bonheur".

>> Dà Nang : Bà Nà se transforme après 15 ans

>> Dà Nang envisage de développer ses rues piétonnes et touristiques

>> Hôi An et Dà Nang parmi les meilleures destinations pour les nomades numériques de 2024

Photo : VNA/CVN

La directrice adjointe dudit service, Nguyên Thi Hoài An, a déclaré que Dà Nang visait à devenir une destination professionnelle du tourisme de mariage avec des itinéraires de voyage attrayants pour les couples et leurs invités.

Elle a révélé qu’au cours des cinq premiers mois de 2024, la plus grande ville du Centre a accueilli quatre mariages de couples indiens avec plus de 1.200 invités ; fourni des consultations sur les services de mariage à plus de 26 couples.

Bien que les chiffres soient encore modestes, le tourisme de mariage apporte progressivement une contribution significative à la structure de l’industrie touristique de la ville, a-t-elle noté.

Du 5 au 9 juin, la ville accueillera 20 organisateurs de mariages professionnels et renommés venus de grandes villes indiennes telles que Mumbai, New Delhi, Calcutta et Ahmedabad, ainsi que de Bangkok en Thaïlande.

David Ippersiel, directeur général du Sheraton Grand Da Nang, a déclaré que la collaboration entre les organisateurs de mariages internationaux et le Département du tourisme de la ville popularisera non seulement la ville de Dà Nang, mais apporterait aussi des souvenirs inoubliables aux couples et à leurs familles.

Aux côtés de l’île de Phu Quôc, dans la province méridionale de Kiên Giang, Dà Nang s’avère également être l’une des destinations exceptionnelles du Vietnam pour le tourisme de mariage.

Destination des mariages

Depuis le début de l’année 2024, la ville n’a cessé d’être choisie comme destination de mariage par les Indiens ultrariches. Non seulement le tourisme de mariage attire des visiteurs internationaux, mais il devient également une tendance qui intéresse de nombreuses célébrités nationales.

Ces signaux positifs montrent les grandes perspectives de ce segment de marché potentiel.

Le Vietnam a tous les avantages pour développer le tourisme de mariage avec de nombreuses plages charmantes, un riche patrimoine, des stations balnéaires haut de gamme, une cuisine diversifiée, des gens sympathiques et des infrastructures et services touristiques bien investis.

Bien qu’il s’agisse d’un marché relativement nouveau, le tourisme de mariage peut apporter des avantages significatifs à l’hôtellerie vietnamienne, car ceux qui s’y lancent ont souvent une capacité financière importante et sont prêts à dépenser de grosses sommes d’argent pour l’événement le plus important de leur vie.

De plus, les mariages de couples étrangers comptent souvent la participation de centaines d’invités venus de nombreuses régions du monde. En plus d’utiliser l’hébergement, les restaurants et les services de shopping sur le lieu de mariage choisi, de nombreux invités envisagent également de prolonger leur voyage pour vivre des expériences de voyage plus profondes.

VNA/CVN