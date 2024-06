Hai Phong

La beauté grandiose de Cát Bà vue d’en haut

Photo : ST/CVN

Cát Bà comprend 388 îles et îlots calcaires. Elle est située au sud de la célèbre baie de Ha Long et non loin des côtes de la ville portuaire de Hai Phong.

Photos : CTV/CVN

Composée de montagnes calcaires dressées vers le ciel, l’île de Cát Bà apparaît majestueuse, captivant les gens avec son paysage verdoyant de montagnes surplombant la mer bleue. Des centaines de montagnes aux formes étranges sont reliées entre elles, entrelacées de grottes mystérieuses. Tout ce qui se trouve à Cát Bà est magnifique sous l'objectif de l'appareil photo.

Bien sûr les plages de sable fin et blanc et la salinité élevée qui rend l’eau limpide participent de cette beauté.

Pour admirer le paysage grandiose de Cát Bà, la forteresse héroïque Thân Công est un point de vue à ne pas manquer. Cet ouvrage militaire offre en effet une vue panoramique sur l’île et ses environs.

Photo : CTV/CVN

Dominant la plage de Cát Co, au nord de l’île, la forteresse a été construite en 1942, plus tard utilisée par les colonialistes français durant la guerre d’Indochine et enfin utilisée par l’armée vietnamienne pour défendre la ville portuaire de Hai Phong. Elle trône à 177 m d’altitude au-dessus du niveau de la mer. Depuis cette forteresse, les touristes peuvent contempler pleinement les paysages sauvages de Cát Bà.

Photo : Nguyên Tuân/CVN

La baie de Lan Ha, beauté enchantée au cœur de Cát Bà

En regardant d'en haut, la baie de Lan Ha toute montagnes rocheuses ondulantes entourées d'eau verte qui se fondent dans le ciel d'un bleu profond. Filmée par flycam, la baie entière crée une image brillante d’harmonie entre la nature et les hommes.

Les îles calcaires sont couvertes d'arbres verts et de végétation entre brume et nuages. Les eaux y sont calmes, et la baie de Lan Ha compte environ 400 grandes et petites îles. Elle est membre du Club des plus belles baies du monde (The Most Beautiful Bays in the World - MBBW).

Après que son inclusion dans cette liste ait été annoncée sur le portail électronique d'information de la ville de Hai Phong en janvier 2020, la baie de Lan Ha est devenue encore plus célèbre et constitue désormais une destination de vacances attrayante pour les touristes et les artistes nationaux ou internationaux.

En mai 2020, l'acteur américain Leonardo DiCaprio, rôle principal du blockbuster Titanic, a publié une vidéo de 58 secondes sur Instagram, filmant les magnifiques paysages de la baie de Lan Ha vue d'en haut et qualifiant cet endroit de "paradis".

À la découverte de la périphérie de Cát Bà

Au lieu de devoir attendre jusqu'à 4 à 5 heures pour voyager à bord d’un ferry bondé, de nombreux touristes choisissent désormais le téléphérique pour explorer Cát Bà. La durée du voyage en téléphérique est d'environ 15 minutes.

Ces dernières années, de nombreux touristes ont tendance à choisir de se déplacer au sud de la baie de Ha Long pour explorer la beauté magique de cet archipel. Selon les prévisions, cet été, le nombre de visiteurs à Cát Bà est très important.

Jusqu'au 31 août prochain, les touristes qui souhaitent explorer Cát Bà peuvent prendre le téléphérique pour seulement 50.000 dôngs/aller simple et gratuitement pour les enfants de moins de 1 m.

Pour les voyageurs transportant des bagages volumineux (pesant l’équivalent de 30 kg), le coût du transport de ces bagages équivaut au prix d’un billet aller simple. Il s’agit d’un programme promotionnel proposé par Sun World Cát Bà en prévision du pic touristique estival de 2024.

Non seulement c'est le moyen le plus rapide et le plus économique, mais pour les jeunes voyageurs, le téléphérique est également un moyen de transport moderne et respectueux de l’environnement.

Photo : Sun/CVN

La découverte de Cát Bà en téléphérique est de plus en plus populaire. Depuis la cabine du téléphérique, les visiteurs peuvent admirer la vaste mer et le ciel, les majestueuses montagnes calcaires ondulantes et les falaises rocheuses. Vu d'en haut, c’est comme un tableau qui mélange le vert de la forêt et le bleu de la mer.

Cát Bà attire de plus en plus de touristes nationaux et étrangers en raison de son climat frais, de ses belles plages, de ses services pratiques et de ses nombreuses activités et jeux attrayants. Pour ceux qui aiment la mer et la forêt, ce sera une destination écotouristique passionnante. Le temps est agréable et l'air y est pur toute l'année, permettant aux touristes de s’y rendre presque à tout moment. L'été est la période de haute saison touristique sur l’île. Les gens viennent souvent ici pour éviter la chaleur et profiter des vacances d'été.

Photo : VNA/CVN

Le week-end, Cát Bà accueille un grand nombre de visiteurs venus des régions voisines.

Les visiteurs peuvent louer des bateaux pour explorer des plages immaculées, faire du kayak pour explorer le labyrinthe d’îlots rocheux, la mer bleue, et rencontrer la population locale et la vie dans le village de pêcheurs de Cái Bèo dans la baie de Lan Ha.

Le site baie de Ha Long - archipel de Cát Bà a été inscrit au patrimoine naturel mondial en septembre 2023 par l’UNESCO.

Giang Son/CVN