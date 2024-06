Faire de Dà Nang la "Silicon Valley" du Vietnam

Photo : VNA/CVN

La délégation était dirigée par Phan Dinh Trac, membre du Politburo, secrétaire du Comité central et président de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti.

Selon Phan Dinh Trac, le groupe FPT est au Vietnam l’une des entreprises innovantes et pionnières en matière de technologie de pointe et de nouvelles technologies, jetant des bases de la promotion de la 4e révolution industrielle et de l'intelligence artificielle dans le pays. FPT crée de nombreux emplois et assure des revenus élevés à ses travailleurs, tout en formant des ressources humaines de haute qualité pour le pays.

Pham Minh Tuân, directeur général adjoint du groupe FPT et directeur général de FPT Software, a indiqué que la croissance commerciale de FPT restait stable malgré les difficultés économiques mondiales. Le groupe se concentre actuellement sur cinq domaines principaux : intelligence artificielle, technologie des semi-conducteurs, logiciels pour l'automobile, transformation numérique et transition verte.

FPT collabore avec Dà Nang pour former des ressources humaines de haute qualité dans l'industrie des semi-conducteurs, avec l'objectif de faire de Dà Nang la "Silicon Valley" du Vietnam, a-t-il déclaré.

Nguyên Tuân Phuong, président de FPT Software Central Region, a mis en avant les réalisations exceptionnelles de son entreprise. Cette dernière compte plus de 5.700 employés et a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 2.500 milliards de dôngs en 2023, reversant plus de 105 milliards de dôngs au budget de l'État. L'entreprise prévoit de construire le FPT Innovation Center (FIC), qui devrait entrer en service au premier trimestre 2027. De plus, l'Université FPT de Da Nang compte plus de 17.500 étudiants.

Le groupe FPT est un investisseur stratégique à Dà Nang et joue un rôle clé dans le développement des technologies de l'information.

VNA/CVN