PetroVietnam maintient sa croissance malgré la baisse des prix du pétrole

Malgré la baisse du prix du pétrole brut, grâce à une gestion cohérente et proactive, le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam-PVN) a réalisé une croissance élevée sur tous les indicateurs financiers grâce à une gestion cohérente et proactive.

Le Pdg de PetroVietnam, Lê Ngoc Son, a présidé le 10 juin une réunion régulière avec les dirigeants des unités membres pour examiner la production et les résultats commerciaux des cinq premiers mois de l'année et planifier les mois suivants. Le président du groupe PVN, Lê Manh Hùng, était également présent.

Les activités de production du PVN sont restées sûres et stables, assurant l'approvisionnement en produits essentiels et contribuant à la stabilité socio-économique. En mai, tous les objectifs de production ont dépassé les prévisions de 6,1% à 35,5% : extraction de pétrole brut de 0,813 million de tonnes, extraction de gaz de 608 millions de mètres cubes, production d'engrais de 163.000 tonnes, production d'électricité de 3,16 milliards de kWh et production de pétrole de 531.000 tonnes (hors Sarl de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son).

Notamment, la production d’électricité en mai et au cours des cinq premiers mois a dépassé les objectifs.

Photo : VNA/CVN

Le 18 mai, la centrale électrique de Sông Hâu 1 a atteint 10 milliards de kWh, une étape impressionnante pour une centrale qui a démarré ses opérations commerciales il y a près de deux ans. Le groupe a également travaillé avec les ministères, agences et localités concernés pour résoudre les problèmes liés aux projets électriques Nhon Trach 3 et 4.

La production moyenne en mai du bloc 09-1 de Vietsovpetro a atteint 8.069 tonnes par jour, soit une augmentation de 146,9 tonnes/jour par rapport à avril, avec 21 jours dépassant 8.000 tonnes. La raffinerie de Dung Quât fonctionne en toute sécurité après une maintenance, à 114% de ses capacités.

Malgré la forte baisse des prix des produits de base, en particulier de 19,8% des marges pétrochimiques, les objectifs financiers de PetroVietnam ont été dépassés de 34 à 92% au cours des cinq premiers mois, avec une croissance annuelle significative.

Les recettes totales pour les cinq premiers mois sont estimées à 392.700 milliards de dôngs, soit 34% de plus que les objectifs et de 15% par rapport à la même période de l’année précédente. Le groupe a reversé 55.400 milliards de dôngs au budget de l'État, soit une hausse de 46% par rapport au plan et de 2% en glissement annuel. Le bénéfice consolidé avant impôts a été estimé à 22.100 milliards de dôngs, 92% de plus que l'objectif sur cinq mois et 6% de plus qu'à la même période de 2023.

Gestion des risques

Le président Lê Manh Hùng a indiqué que des risques subsistent pour le groupe pour le reste de l'année, tels que l'inflation, la dépréciation de la monnaie, la baisse des prix du pétrole et la transition énergétique.

Photo : PVN/CVN

Il a averti que le PVN avait besoin d'une gestion renforcée des risques pour répondre aux fluctuations macroéconomiques et du marché, et garantir l'efficacité opérationnelle. Il a également souligné l'importance de mettre à jour les stratégies, les plans de développement et les portefeuilles d'investissement et de recouvrer les dettes impayées.

Le Pdg Lê Ngoc Son a souligné l'importance de maintenir les objectifs de production et financiers, de surveiller les tendances du marché, de gérer les stocks de pétrole dans un contexte de baisse des prix, d'équilibrer l'extraction nationale de gaz et les importations de GNL, d'optimiser l'exploitation et la maintenance des usines et de concentrer les ressources sur des projets clés.

Phuong Anh/CVN