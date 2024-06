Coopération entre Da Nang et les localités japonaises

En recevant Mori Takero, consul général du Japon à Dà Nang, mercredi 19 juin, Lê Trung Chinh a présenté la situation du développement socio-économique de la ville.

Selon lui, Dà Nang est considéré comme le moteur de la croissance de la Zone économique clé du centre. La ville se focalise sur le développement de l'industrie de hautes technologies, notamment les technologies de l'information, en tant qu'un secteur économique clé. La structure économique de la ville s'oriente vers les services - industrie - agriculture.

Da Nang a établi les liens de coopération avec 49 localités dans 22 pays et territoires, avec 104 accords signés. La ville a reçu le prix de ville intelligente et de nombreux autres prix, a-t-il informé.

Ces derniers temps, Da Nang a signé un protocole d'accord pour établir des relations officielles d'amitié et de coopération avec quatre villes japonaises : Kawasaki, Sakai, Yokohama et Kisarazu. La ville coopère aussi avec 15 villes et préfectures japonaises. Les relations d'amitié et de coopération entre Dà Nang et les localités japonaises sont toujours renforcées et développées.

Le Trung Chinh a exprimé son espoir que dans ses nouvelles fonctions, Mori Takero continuera à renforcer les relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam et la ville de Dà Nang en particulier.

Notant les opinions des responsables de la ville, Mori Takero a affirmé que le Japon soutenait toujours la coopération avec les autorités de Dà Nang dans tous les domaines pour promouvoir le développement de bonnes relations diplomatiques Japon - Vietnam. Les activités du Festival Vietnam - Japon organisé par Dà Nang en juillet 2024 contribueront à renforcer ces relations diplomatiques dans tous les domaines.

La ville de Dà Nang mène de nombreuses activités de promotion du commerce et de coopération avec le Japon. À ce jour, le Japon est le premier investisseur de la ville, avec plus de 1,14 milliard d'USD investis dans 261 projets. En 2023, les exportations de Da Nang vers le Japon sont estimées à 650 millions d'USD, et les importations en provenance du Japon, à 350 millions d'USD.

De nombreuses activités d'échanges culturels et artistiques du Japon ont été organisées à Dà Nang, dont le Festival Vietnam - Japon est annuellement organisé pour présenter et promouvoir les cultures uniques du Japon et du Vietnam.

VNA/CVN