Dà Nang renforce la gestion des navires de pêche pour lutter contre la pêche INN

Dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Trân Nam Hung, a promulgué le document officiel N°3767/UBND-SNNMT, exigeant des autorités locales et des forces compétentes un renforcement significatif de la surveillance et une gestion rigoureuse des navires de pêche non conformes, avec une tolérance zéro pour les violations.

Photo : VNA/CVN

Les Comités populaires des communes et des quartiers sont désormais chargés d'une surveillance stricte de tous les navires de pêche non réglementaires relevant de leur juridiction. Il est impératif pour les armateurs de s'abstenir de toute activité de pêche sans posséder les documents requis. Une liste exhaustive des navires non conformes sera rendue publique afin d'encourager la vigilance citoyenne. Des inspections de terrain approfondies sont prévues pour recueillir des informations précises sur chaque navire, incluant son lieu d'ancrage, son statut opérationnel, son propriétaire et sa taille.

Un rapport de suivi hebdomadaire doit être envoyé au Département de l'agriculture et de l'environnement tous les vendredis avant 11h00.

Le Commandement des garde-frontières de la ville a renforcé les contrôles en mer, coordonné avec les autorités locales pour surveiller, détecter et sanctionner rigoureusement toute tentative délibérée de pêche par des navires non munis des documents nécessaires. Des effectifs adéquats seront déployés pour inspecter méticuleusement les navires de pêche à l'entrée et à la sortie des ports, garantissant ainsi l'application sans faille des sanctions en cas d'infractions INN.

Parallèlement, Dà Nang exhorte fermement les armateurs à renouveler leurs licences de pêche et certificats de sécurité technique avant leur expiration, afin de prévenir l'inscription immédiate de leurs navires sur la liste des embarcations non conformes.

VNA/CVN