Dà Nang renforce la lutte contre la pêche INN pour lever le “carton jaune” de l’UE

La ville de Dà Nang, l’un des plus grands centres de pêche du pays, intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN/IUU), dans le but de faire lever le “ carton jaune” infligé par la Commission européenne.

Les autorités locales, les gardes-frontières et les pêcheurs coordonnent leurs actions pour moderniser la flotte et assurer une exploitation durable.

À la commune de Tam Hai, 100% des bateaux de pêche sont désormais enregistrés, contrôlés, équipés de dispositifs de surveillance et intégrés à la base de données nationale des pêches (VNfishbase). Les pêcheurs locaux visent une production annuelle de plus de 3.300 tonnes de produits de la mer.

Les gardes-frontières de Dà Nang contrôlent systématiquement tous les départs et arrivées de bateaux, interdisant toute sortie sans dispositif de suivi ou sans documents réglementaires. Des campagnes de patrouilles renforcées et de sanctions sont menées pour prévenir et punir les infractions.

Sous la direction du Commandement de la Région 2 de la Garde-côtière, ses unités appliquent les directives du gouvernement en surveillant en continu (24h/24) les zones maritimes frontalières afin d’empêcher les navires vietnamiens de franchir les eaux étrangères pour y pêcher illégalement.

Lors de récentes patrouilles, la Région 2 de la Garde-côtière a effectué 13 missions de patrouille, 26 inspections de navires, et 287 séances de communication radio avec les bateaux de pêche pour sensibiliser plus de 1 000 pêcheurs au droit maritime et à la prévention de la pêche INN, tout en distribuant 480 dépliants d’information.

Ces actions visent à détecter et prévenir les infractions dès les premiers signes, garantissant une gestion stricte et proactive des activités de pêche pour protéger les ressources marines et restaurer la réputation du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN