Le marché financier entre dans un nouveau cycle de réalignement des actifs

Le marché financier vietnamien connaît une transformation profonde, les flux de capitaux se déplaçant des principales classes d’actifs vers des secteurs émergents tels que les actifs numériques, le capital-risque et les fonds alternatifs, au détriment des actions, des obligations et de l’immobilier.

Cette dynamique a été mise en lumière lors du forum "L’attrait des classes d’actifs", organisé dans le cadre du 3ᵉ Forum de haut niveau des conseillers financiers du Vietnam (VWAS 2025). Les participants ont convenu que le marché financier entre dans une nouvelle phase, marquée par des défis et des opportunités.

Alors que la dernière année du plan socio-économique 2021-2025 touche à sa fin, le moment est crucial pour les décideurs politiques et les investisseurs afin de faire le bilan des réalisations et d’élaborer des stratégies pour les cinq prochaines années.

Pham Van Hoành, rédacteur en chef de la Vietnam Investment Review, a déclaré que malgré une inflation persistante, des tensions géopolitiques et de nouvelles politiques tarifaires entre les grandes puissances, le Vietnam a maintenu une stabilité macroéconomique et une croissance impressionnante.

"Dans un monde dont la croissance avoisine les 3%, le Vietnam demeure un cas à part", a-t-il déclaré, citant l’économie du pays, qui pèse près de 500 milliards de dollars, sa stabilité politique, ses infrastructures modernes et ses profondes réformes institutionnelles.

Il a ajouté que quatre résolutions clés du Politburo - sur l’innovation, l’intégration mondiale, la réforme institutionnelle et le développement du secteur privé - ont créé un cadre institutionnel à quatre piliers qui renforce la confiance des investisseurs et établit une base juridique solide pour les flux de capitaux nationaux et internationaux.

Les experts présents au forum ont noté que la dynamique de rotation des classes d’actifs reste soutenue.

Le marché boursier, dont la capitalisation dépasse désormais 100% du PIB, progresse régulièrement vers le statut de marché émergent, une réussite qui devrait attirer des dizaines de milliards de dollars de fonds internationaux.

Après une forte correction, le marché obligataire retrouve stabilité et transparence grâce à la mise en œuvre de nouveaux cadres juridiques, renforçant ainsi son rôle de canal de financement à long terme pour l’économie.

Parallèlement, le marché immobilier se redresse grâce aux réformes des politiques foncières et de crédit, conjuguées à une forte demande de logements, d’infrastructures urbaines et de zones industrielles.

En plus de ces piliers traditionnels, les actifs numériques constituent un nouveau secteur dynamique.

La tokenisation des actifs physiques et l’essor des plateformes d’investissement fintech redessinent le paysage financier vietnamien et témoignent de la volonté du pays de s’engager dans un avenir plus numérique.

S’exprimant lors du forum, Vu Viêt Linh, vice-président de la recherche institutionnelle chez Maybank Investment Bank Vietnam, a souligné l’importance d’améliorer la notation souveraine du Vietnam afin de mobiliser des capitaux pour l’industrialisation et la modernisation.

"Le Vietnam devra mobiliser environ 250 à 280 milliards de dollars par an entre 2025 et 2030 pour atteindre une croissance du PIB de 8 à 10%", a-t-il déclaré.

L’obtention d’une notation de qualité investissement, possiblement dès 2028, renforcerait la crédibilité macroéconomique du pays, abaisserait les coûts d’emprunt et attirerait une plus grande participation étrangère sur les marchés.

Libérer le potentiel de la blockchain

Giap Van Dai, fondateur et Pdg de la Nami Foundation, considère la blockchain comme une technologie fondamentale, moteur de la transformation numérique et de l’innovation des modèles économiques.

La blockchain vise à promouvoir une économie plus équitable, ouverte et digne de confiance. La transparence et l’équité ne sont pas seulement des résultats, mais aussi des moyens essentiels pour guider cette technologie vers ses objectifs.

"Le Vietnam s’emploie à établir un centre financier international à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville. La création de ce centre est une initiative stratégique pour le Vietnam, lui permettant de s’intégrer plus profondément dans le paysage financier mondial", a-t-il déclaré.

"Il ne s’agit pas seulement de capitaux. Il s’agit aussi de technologies et de capacités modernes de gestion financière. Les entreprises fintech et blockchain peuvent constituer l’épine dorsale opérationnelle de nouveaux instruments financiers, notamment les actifs numériques, les contrats intelligents et les modèles financiers adaptatifs décentralisés (DAFi)".

Il a également souligné que le Vietnam possède une communauté dynamique dans le domaine de la technologie blockchain, notamment dans des secteurs comme GameFi et le Métavers, qui ont acquis une reconnaissance internationale.

Néanmoins, l’application de la blockchain dans le commerce traditionnel, les marchés financiers et le secteur du travail reste assez limitée, malgré son potentiel considérable.

Sur les marchés financiers, la technologie blockchain peut accroître la transparence, faciliter la tokenisation des actifs et permettre des transactions transfrontalières rapides et sécurisées.

De nombreuses grandes entreprises des secteurs bancaire, logistique et de l’assurance ont commencé à mettre en œuvre des processus de test contrôlés, élaborant progressivement des modèles d’application blockchain conformes au cadre juridique national.

"Pour le Vietnam, c’est un moment charnière. Le gouvernement s’emploie activement à affiner le cadre juridique et à soutenir les entreprises dans l’exploitation du potentiel des nouvelles technologies", a ajouté Giap Van Dai.

"Toutefois, un facteur clé réside dans le renforcement du dialogue entre les organismes de réglementation et les entreprises, en tenant compte des expériences concrètes afin d’adapter rapidement les politiques. Si nous y parvenons, le Vietnam pourra s’intégrer pleinement aux tendances mondiales tout en construisant un marché de la blockchain sûr, transparent et durable, qui jouera un rôle essentiel dans la transformation numérique du pays", a-t-il encore indiqué.

