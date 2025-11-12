Les violations liées à la lutte contre la pêche INN sévèrement sanctionnées

Le 12 novembre, dans la commune de Sông Dôc, le Tribunal populaire de la province de Cà Mau a organisé deux audiences itinérantes concernant les affaires "Organisation de sortie illégale du territoire" et "Transport illégal de marchandises à travers la frontière", conformément aux articles 348 et 189 du Code pénal.

>> Les efforts de lutte contre la pêche INN s’intensifient dans les eaux adjacentes

>> Le Vietnam renforce sa lutte contre la pêche INN pour lever le "carton jaune" de la CE

>> Dà Nang renforce la lutte contre la pêche INN pour lever le “carton jaune” de l’UE

Photo : Tuân Kiêt/VNA/CVN

Ces audiences, approuvées par le Comité de pilotage provincial de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ont attiré des centaines de pêcheurs locaux.

Les accusés Dinh Công Ly (né en 1988), Tô Hiên Dê (né en 1972) et Nguyên Chi Linh (né en 1983), tous domiciliés dans la province d'An Giang ont été poursuivis pour avoir organisé l'envoi de navires vers des eaux étrangères afin d'y pratiquer la pêche illégale. L'accusé Trân Trung Cang (né en 1991, à Châu Dôc) a, quant à lui, transporté illégalement plus de 68 tonnes de produits de la mer depuis des zones maritimes étrangères vers le Vietnam.

Les accusés ont reconnu leurs fautes et exprimé leurs regrets, admettant que ces actes nuisent à l'image du pays et aux efforts du Vietnam pour lever la "carte jaune" imposée par la Commission européenne au secteur halieutique vietnamien.

Le Tribunal a jugé ces infractions particulièrement graves. Dinh Công Ly a été condamné à 8 ans de prison et à une amende de 20 millions de dongs ; Tô Hiên Dê et Nguyên Chi Linh à 5 ans chacun. Trân Trung Cang a été condamné à cinq ans de prison, et plus de 688 millions de dông issus de la vente de 68 tonnes de produits de la mer saisis ont été confisqués au profit du Trésor public.

VNA/CVN