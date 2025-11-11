Le Vietnam renforce sa lutte contre la pêche INN pour lever le "carton jaune" de la CE

Dans la soirée du 11 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la 21ᵉ réunion du Comité national de direction pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tenue en visioconférence avec 21 provinces et villes côtières.

La réunion hebdomadaire marque la volonté ferme du gouvernement vietnamien de lutter contre la pêche INN.

Conformément aux conclusions du Premier ministre lors de la 20ᵉ réunion du Comité, les ministères, secteurs et localités ont renforcé la mise en œuvre du mois d’action intensif contre la pêche INN. De nombreuses tâches ont connu des progrès positifs, et plusieurs objectifs clés ont été atteints selon le calendrier fixé.

La gestion et la surveillance des navires de pêche continuent de s’améliorer : la base de données nationale de la pêche a été complétée à 99,9%, soit près de 80.000 navires répertoriés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts des ministères, des forces armées, du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que des autorités locales, pour leur engagement ferme dans la lutte contre la pêche INN et leur détermination à lever le "carton jaune" imposée par la Commission européenne (CE) en 2025.

Le Premier ministre a souligné que la lutte contre la pêche INN concerne l’honneur, la réputation et les intérêts du pays. Il a appelé à une approche à la fois stricte et humaine, combinant éducation, gestion et soutien à des moyens de subsistance durables pour les pêcheurs.

Il a également précisé que les dirigeants des ministères et des localités seront directement et pleinement responsables devant le gouvernement et le Premier ministre en cas de récidive ou de retard dans la levée du "carton jaune" de la CE.

Fixant l’objectif de résoudre dès la semaine prochaine les questions qui préoccupent particulièrement la CE, le Premier ministre a ordonné l’organisation d’une "semaine de pointe" au sein du mois d’action intensif contre la pêche INN, axée sur le traitement des navires non enregistrés ou non conformes, la connexion des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) et le contrôle rigoureux de la traçabilité des produits de la mer.

Le Premier ministre a demandé à tous les ministères et autorités locales de sensibiliser les cadres et les citoyens à la détermination nationale de mettre fin à la pêche INN et de lever le "carton jaune" de la CE en 2025.

Enfin, il a exhorté les localités côtières à diriger avec fermeté et efficacité la mise en œuvre des mesures de contrôle, en veillant à éviter toute violation susceptible de nuire aux efforts collectifs du pays dans cette mission prioritaire.

