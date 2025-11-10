Les efforts de lutte contre la pêche INN s’intensifient dans les eaux adjacentes

Le Commandement de la III e Région de la Garde côtière du Vietnam (VCG) a annoncé le 9 novembre que le Comité du Parti du département du commandement avancé a adopté une résolution visant à lancer une campagne intensive, fondée sur les principes des " quatre contre " et des " quatre meilleurs ", afin d’obtenir la levée de l’avertissement de la Commission européenne d’ici 2025.

Concrètement, les "quatre contre" désignent l’interventionnisme, la complicité, l’indifférence et la protection des contrevenants, tandis que les "quatre meilleurs" sont la détermination maximale, la fermeté maximale, la responsabilité maximale et l’efficacité maximale.

Malgré les effets du typhon Kalmaegi, dans la nuit du 6 novembre, une délégation du commandement de la région 3 des garde-côtes, conduite par le colonel Lê Van Tu et accompagnée des autorités compétentes, a embarqué à bord du navire des garde-côtes 4031 afin de superviser directement les opérations de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone maritime frontalière entre le Vietnam et l’Indonésie.

Au cours des inspections, le colonel Lê Van Tu a exhorté le personnel à mettre en œuvre avec rigueur des mesures de surveillance et de patrouille coordonnées, sans négliger aucune cible, en particulier les bateaux de pêche ayant perdu le contact avec le système de surveillance des navires par satellite (VMS).

Il leur a également donné pour instruction de contrôler et d’inspecter 100% des bateaux de pêche présentant des signes de navigation hors route ou d’infractions aux "trois interdits" – absence d’immatriculation, de certificat d’inspection et de licence – et d’appliquer des sanctions sévères aux contrevenants.

Le responsable a souligné qu’il s’agissait d’un moment crucial pour "déclarer la guerre" aux activités de pêche illicite et non réglementée (INN), contribuant ainsi à l’éradication de ces pratiques avant la cinquième inspection de la Commission européenne au Vietnam.

Il a également demandé que, durant les opérations, les forces combinées diffusent des informations et guident les pêcheurs afin qu’ils respectent la loi, dissuadent toute incursion de navires étrangers dans les eaux vietnamiennes et soient prêtes à mener des missions de recherche et de sauvetage, ainsi qu’à accomplir toute autre tâche imprévue qui leur serait confiée.

Selon le commandement de la IIIe Région de la Garde côtière du Vietnam, au cours des dix jours d’intensification des efforts contre la pêche INN, à partir du 29 octobre, les patrouilles, en coordination avec la 18e flottille des garde-côtes, ont découverts 54 bateaux contrevenants et leur ont infligé des sanctions administratives pour un montant total d’amendes de plus de 580 millions de dôngs.

Par ailleurs, trois pêcheurs blessés en mer ont été secourus et des centaines de drapeaux et de gilets de sauvetage ont été distribués à la communauté des pêcheurs.

VNA/CVN