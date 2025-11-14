Pêche illicite

Dông Thap affiche un bilan exemplaire et zéro violation des eaux étrangères depuis 2024

La province littoral de Dông Thap démontre une forte détermination dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi activement à l'effort national pour obtenir le retrait de la "carte jaune" de la Commission européenne sur les produits de la mer vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Hà Luân, directeur du Département provincial de l'agriculture et de l'environnement, la province a achevé l'enregistrement exhaustif de sa flotte de pêche, qui compte 1.505 navires. Ces navires sont désormais entièrement conformes aux normes, disposant des permis, des marquages réglementaires, des contrôles techniques et des exigences sanitaires requis. Surtout, tous sont équipés du Système de surveillance des navires par satellite (VMS), qui est activé 24h/24 et dont les données sont synchronisées sur les bases nationales VNFishbase, VMS et VNeID.

Dông Thap applique strictement la règle interdisant toute sortie en mer sans connexion VMS, assurant transparence et traçabilité. Dans la commune de Gia Thuân, principale zone de pêche avec 566 navires, aucun cas d'infraction d'INN n'a été constaté grâce à une sensibilisation efficace.

La province a par ailleurs procédé à l'effacement ou au transfert d'enregistrement de 370 navires depuis 2024, en garantissant le strict respect de la Loi sur les produits aquatiques. Les ports de My Tho et Vam Lang jouent un rôle pivot en assurant la supervision intégrale des débarquements. Ils garantissent la supervision des volumes et la traçabilité des produits halieutiques grâce à l'application eCDT, utilisée pour contrôler les entrées et sorties des navires ainsi que pour surveiller la production halieutique.

Selon Nguyên Thành Diêu, vice-président du Comité populaire provincial, les efforts de contrôle ont porté leurs fruits : Dông Thap n'a enregistré aucun cas de violation dans les eaux étrangères depuis 2024. Ce résultat illustre une nette et significative amélioration de la conformité au sein de la flotte de pêche locale.

VNA/CVN