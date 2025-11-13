Hô Chi Minh-Ville renforce la numérisation dans la gestion de la pêche

Hô Chi Minh-Ville accélère activement la transformation numérique dans la gestion des navires de pêche, une démarche considérée comme innovante. Elle contribue à renforcer la surveillance des activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées (IUU), tout en appuyant les efforts nationaux en matière de durabilité maritime.

Dans les quartiers côtiers de Vũng Tàu et Long Hải, les pêcheurs constatent une évolution sans précédent : la numérisation s’impose désormais à toutes les étapes, de l’enregistrement des bateaux à la traçabilité des produits de la mer.

Selon Võ Ngọc Đời, pêcheur fort de quarante années d’expérience, la gestion des navires, des équipages et des produits n’a jamais été aussi rigoureuse. Pour sortir en mer, les navires doivent répondre à une série d’exigences : enregistrement, inspection, licence de pêche, assurance pour la coque et l’équipage, et surtout, équipement obligatoire de dispositifs GPS et de surveillance de parcours, connectés en permanence.

Les échanges entre les autorités locales, les capitaines et les propriétaires de navires s’effectuent désormais via Zalo ou les applications de traçabilité électronique (eCDT VN). Aujourd’hui, plus aucun pêcheur ne peut échapper aux obligations légales. Nous devons être responsables, formés et entièrement équipés, confie M. Đời.

Dans la commune de Long Hải, Nguyễn Văn Nhỏ souligne l’importance de la connectivité communautaire : les groupes Zalo réunissant pêcheurs, garde-frontière et autorités locales permettent une mise à jour rapide des documents et alertes IUU. Chaque fois qu’un texte réglementaire est publié, nous le partageons immédiatement afin que chacun puisse en comprendre le contenu et agir en conformité, précise-t-il.

La numérisation, un levier de gestion efficace

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 4 663 navires de pêche, dont 2.317 en activité hauturière. La ville poursuit la radiation des bateaux détruits, vendus ou inactifs, tout en interdisant la sortie en mer des navires dépourvus de dispositifs de surveillance.

Le Comité populaire du quartier de Vũng Tàu a d’ailleurs numérisé toutes les données des navires à quai sur Google, facilitant leur suivi. Le système de gestion a été mis en place conjointement avec le Service des ressources halieutiques et de l’inspection de la pêche. Les bateaux inactifs, souvent détériorés ou vendus ailleurs, sont désormais recensés et géolocalisés en ligne, explique Lê Hải Vân, cheffe adjointe du Bureau de l’économie, des infrastructures et de l’urbanisme.

La transformation numérique appliquée à la pêche contribue ainsi à une meilleure traçabilité, un contrôle accru des activités en mer et un renforcement de la sécurité maritime, tout en soutenant la lutte nationale contre la pêche IUU.

Vĩnh Long : des solutions synchronisées pour éradiquer la pêche illégale

La province de Vĩnh Long met également en œuvre de multiples mesures pour aider les pêcheurs à respecter strictement la réglementation. En application de la décision N°2310 du 17 octobre 2025 du Premier ministre, le Comité populaire provincial et le Service de l’agriculture et de l’environnement coordonnent leurs efforts avec la Garde-frontière et la Police maritime pour renforcer la surveillance.

Au port de pêche de Định An, désigné pour certifier les produits destinés à l’exportation, les forces compétentes organisent des rencontres régulières avec les propriétaires de bateaux et les capitaines. Tous se sont engagés à se conformer pleinement aux réglementations IUU.

Le capitaine Lê Trung Kiên du navire N°95812-TS témoigne : Les bateaux de pêche qui entrent, sortent ou mouillent au port de Định An sont régulièrement rencontrés par les forces compétentes, qui les informent, les rappellent et les guident pour mettre à jour toutes les données d’activité, telles que l’entrée, la sortie et le débarquement des produits de la mer. En tant que capitaine, je suis régulièrement guidé et rappelé sur les réglementations IUU, donc je les respecte toujours correctement.

Actuellement, la province recense 4.628 navires enregistrés, dont 96,2% sont titulaires d’une licence de pêche valide. Aucun cas de violation des zones maritimes étrangères n’a été signalé depuis le début de l’année - un indicateur clair de l’efficacité des efforts menés.

Vers une pêche vietnamienne moderne et responsable

La numérisation du secteur halieutique à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces côtières marque une étape décisive dans la modernisation de la gestion maritime vietnamienne. En combinant technologie, gouvernance locale et responsabilité communautaire, le pays se rapproche de son objectif : lever le “carton jaune” de la Commission européenne et bâtir une pêche durable, transparente et conforme aux standards internationaux.

Texte et photos : Truong Giang/CVN