Salon SIAL Interfood 2025 à Jakarta

Les entreprises vietnamiennes à la conquête du marché halal indonésien

Le 13 novembre, le Forum de mise en relation des entreprises Vietnam - Indonésie s'est tenu à Jakarta, en marge du Salon international de l’alimentation et des boissons SIAL Interfood 2025. Cet événement a ouvert de nouvelles perspectives de coopération bilatérale, notamment dans les secteurs porteurs de l’alimentation, des boissons et du marché halal en pleine expansion.

>> Le Vietnam profite des opportunités du marché Halal malaisien

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors du forum, Hô Thi Quyên, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), et Pham Thê Cuong, conseiller commercial du Vietnam en Indonésie, ont souligné l'attractivité stratégique de ce pays qui, avec près de 300 millions d’habitants, dont une majorité de confession musulmane, constituait un marché prometteur pour les produits agricoles, alimentaires transformés et certifiés halal du Vietnam. Les échanges directs organisés durant le salon permettent aux entreprises vietnamiennes d’élargir concrètement leurs débouchés, de promouvoir leurs marques et de faciliter leur accès aux réseaux de distribution locaux.

De son côté, Damayan Siahaan, représentante de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Indonésie (Kadin), a offert une perspective optimiste. Elle a estimé que, malgré certaines similitudes en termes de produits et de ressources, ces convergences ne constituaient pas des obstacles, mais plutôt un socle solide pour une coopération complémentaire. Selon la représentante, si les deux pays renforcent activement leurs liens pour co-exporter vers les marchés tiers, le commerce bilatéral - qui s'élève actuellement à environ 16 milliards de dollars - pourrait connaître une croissance particulièrement forte dans les années à venir.

À l’échelle régionale, le nouvel ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, Adam Tugio, a rappelé qu’avec près de 700 millions d’habitants, l’ASEAN représentait un immense marché où l’Indonésie et le Vietnam pouvaient progresser de concert. Selon lui, les entreprises vietnamiennes peuvent exploiter l’Indonésie comme plateforme stratégique pour s’étendre dans la région tandis que les entreprises indonésiennes ont tout intérêt à venir au Vietnam pour apprendre ses processus de production et renforcer les investissements, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités à la coopération économique bilatérale.

Lors du forum, les entreprises des deux pays ont pu échanger directement, présenter leurs produits et rechercher des partenaires de distribution. De nombreux produits vietnamiens - notamment "pho" instantané, café, chocolat et fruits séchés à haute technologie - ont suscité un vif intérêt de la part des partenaires indonésiens, laissant présager des collaborations directes et durables dans un avenir proche.

VNA/CVN