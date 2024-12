Cultiver continuellement les relations entre le Vietnam et le Laos

Nguyên Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef du Bureau du Comité central du PCV, est venu saluer le 11 décembre, le secrétaire général du PPRL et président du Laos Thongloun Sisoulith et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, dans le cadre de sa visite de travail au Laos les 10 et 11 décembre, à l'invitation de Thongsalith Mangnomek, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), chef du Bureau du Comité central du PPRL.

Nguyên Duy Ngoc a salué les grandes et globales réalisations d'importance historique réalisées par le Laos ces dernières années, contribuant au maintien de la solidarité, à la promotion de la coopération au sein de l'ASEAN et au renforcement du rôle et de la position du Laos sur la scène internationale.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam soutenaient toujours fermement le processus de réforme du Laos ; accordaient la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale avec le Parti, l'État et le peuple du Laos.

Il a souligné que le développement des relations Vietnam - Laos était une tâche stratégique, vitale pour la cause révolutionnaire, la construction et la protection de la Patrie de chaque pays, affirmant que le Vietnam ferait de son mieux pour travailler avec le Laos pour préserver et cultiver les relations privilégiées entre les deux pays, ce pour contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le secrétaire général du Parti et président Thongloun Sisoulith et le Premier ministre Sonexay Siphandone ont hautement apprécié les relations fructueusement développées entre le Vietnam et le Laos, apportant des avantages pratiques aux peuples de chaque pays.

Auparavant, dans l'après-midi du 10 décembre, Nguyên Duy Ngoc avait rencontré Thongsalith Mangnomek. Les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti, de chaque pays et des relations de coopération entre les deux Partis et les deux pays et ont discuté de la coopération entre les deux Bureaux ces derniers temps et des orientations de coopération future.

Ils ont également présidé la cérémonie de publication des mémoires des "Activités pour célébrer l'Année de la solidarité et de l'amitié du Vietnam - Laos et Laos - Vietnam en 2022 de ces deux Bureaux dans la province de Khammuon.

VNA/CVN