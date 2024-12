Le président de la République souligne les tâches clés pour le ministère de la Police

Le président de la République, Luong Cuong, a félicité le ministère de la Police pour ses performances exceptionnelles contribuant à la défense de l'indépendance et de la souveraineté nationales, de l'intégrité territoriale et du régime socialiste, ainsi à la garantie d'un environnement pacifique, stable et propice au développement national.

Au cours d'une rencontre avec les responsables du ministère de la Police, le 11 décembre à Hanoï, le président Luong Cuong a souligné plusieurs tâches clés pour le ministère dans les temps à venir, notamment une gestion efficace de la situation et le maintien de la stabilité politique au service du développement national.

Photo : VNA/CVN

Il a également confié au ministère la tâche d'assurer la sécurité absolue lors des grands événements nationaux, en particulier les prochains congrès des organisations du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Le chef de l’État a demandé au ministère de concentrer ses efforts sur la construction d’organisations du Parti transparentes, solides et puissantes, en parallèle avec des efforts plus larges pour rationaliser la structure organisationnelle et mettre en œuvre efficacement la 12e résolution du Politburo du XIIIe mandat.

Il a également exhorté le ministère à préparer soigneusement l'organisation des congrès du Parti à tous les niveaux dans les forces de police populaire, à collaborer efficacement avec les autres ministères, agences et autorités locales, à mener à bien les activités diplomatiques dans le secteur.

Le ministre de la Police, Luong Tam Quang, a réaffirmé la loyauté indéfectible des forces de police envers le Parti, la nation et le peuple, s'engageant à rester unies dans la volonté et l'action et à collaborer étroitement avec les autres ministères, les agences, les localités et les organisations sociopolitiques… Cela vise à faire avancer le processus de développement et de défense du pays, en remplissant les responsabilités confiées par le Parti, l'État et le peuple.

VNA/CVN