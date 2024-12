Le Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine tient sa 16e réunion

Le 10 décembre, à Pékin, en Chine, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, et Wang Yi, membre du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères et ministre chinois des Affaires étrangères, ont co-présidé la 16 e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine.

>> Vietnam et Chine renforcent leur coopération en matière de défense

>> Nguyên Thi Thanh reçoit une délégation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang

>> Cérémonie marquant les anniversaires de documents sur la frontière terrestre Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

Dans une ambiance de sincérité, d'amitié, d'ouverture et de substance, les deux parties ont exprimé leur joie du développement global des relations de coopération entre les deux Partis, les deux pays, depuis la 15e réunion (en décembre 2023 à Hanoï). Elles ont discuté en profondeur et sont tombées d’accord sur de nombreuses mesures visant à continuer de mettre en œuvre efficacement les perceptions communes entre les hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, en s'efforçant de faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle étape de développement, plus efficace et plus substantielle.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a félicité la Chine pour ses grandes réalisations. Il a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam attachaient une grande importance à la consolidation et au développement de relations stables, saines et durables avec la Chine, considérant qu'il s'agissait d'une politique cohérente, d'une exigence objective, d'un choix stratégique et d'une priorité de premier rang dans la politique étrangère du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification.

De son côté, Wang Yi a affirmé que la Chine considérait toujours le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa politique étrangère avec le voisinage, estimant que sous la direction du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam atteindrait avec succès les objectifs fixés, devenant un pays développé à revenu élevé suivant l’orientation socialiste dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont constaté que les relations Vietnam - Chine avaient obtenu des résultats positifs ces derniers temps, notamment le renforcement des contacts de haut niveau, la croissance positive de la coopération économique, des progrès remarquables dans la connectivité en matière de transport, le dynamisme de la coopération décentralisée et des échanges d’amitié entre les deux peuples.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges de haut niveau ; de renforcer les échanges entre le Parti, le gouvernement, l’Assemblée nationale, le Front de la Patrie du Vietnam et leurs homologues chinois ; de bien promouvoir le rôle de coordination global du Comité de pilotage de la coopération bilatérale ; de promouvoir les mécanismes d'échange et de coopération dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité et entre les organes, secteurs, localités et populations des deux pays ; d’organiser des activités pour célébrer le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025 ; de renforcer la coordination dans les forums multilatéraux.

Bùi Thanh Son a proposé d'accélérer la connectivité en matière ferroviaire, en donnant la priorité au déploiement de trois lignes ferroviaires à écartement standard : Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, de restaurer la route de transport ferroviaire international entre les deux pays, de créer des conditions favorables en matière de créneaux horaires pour les compagnies aériennes vietnamiennes, d’assurer un fonctionnement sécuritaire de la zone paysagère Ban Giôc - Detian... Il a suggéré que la Chine continue de favoriser l’accès des produits agricoles vietnamiens de haute qualité à son marché, ainsi que l’ouverture par le Vietnam de bureaux de promotion du commerce supplémentaires dans certaines localités chinoises. Le vice-Premier ministre a également proposé de promouvoir des investissements chinois de haute qualité au Vietnam ; de déployer efficacement les aides de la Chine ; de renforcer la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'environnement, la finance et la banque, les sciences et les technologies, la culture, l'éducation et la formation, ouvrant de nouveaux domaines de coopération et de nouveaux moteurs de croissance pour les relations bilatérales.

Appréciant les propositions de coopération du Vietnam, Wang Yi a affirmé que la Chine attachait de l'importance à la promotion d'une coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines, était prête à accroître les importations de produits de haute qualité en provenance du Vietnam, à élargir la coopération dans le domaine du commerce de l'électricité, à se coordonner pour résoudre les problèmes liés à un certain nombre de projets d'investissement chinois au Vietnam, à encourager les entreprises chinoises à investir au Vietnam en fonction des besoins et des atouts des deux parties. Il a suggéré que les deux parties renforcent leurs liens dans les stratégies de développement et coopèrent pour construire des chaînes d'approvisionnement et de production stables dans la région, promeuvent les domaines de coopération, portant le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine à une nouvelle hauteur, apportant des contributions pratiques à la construction d'une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Les deux parties ont discuté franchement des questions maritimes, convenu de continuer à mettre sérieusement en œuvre les perceptions communes de haut niveau, de mieux contrôler et résoudre les désaccords, et de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale. Bùi Thanh Son a suggéré que les deux parties continuent à utiliser l'accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine et le droit international comme fondement, se mettent à la place de l'autre, respectent la souveraineté et les intérêts légitimes de chacune, continuent à promouvoir le rôle des mécanismes de négociation sur les questions maritimes, promeuvent la coopération maritime pour réaliser des progrès substantiels, traitent de manière satisfaisante les questions maritimes, y compris le problème des navires de pêche et des pêcheurs, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et l'esprit d'amitié ainsi que la bonne dynamique de développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, travaillent avec les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour promouvoir les négociations et parvenir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel.

Photo : VNA/CVN

À l'occasion de la réunion, les deux parties ont échangé un accord de coopération entre les deux gouvernements pour la construction de trois chemins de fer à écartement standard (Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong).

Le même jour, Bùi Thanh Son et Wang Yi ont assisté à une cérémonie marquant le 25e anniversaire de la signature du traité sur la frontière terrestre Vietnam - Chine et le 15e de la signature de trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine. Ils ont également assisté à une exposition de photos, présentant 40 photos marquant des jalons importants au cours des 25 années depuis la signature du traité sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine.

Auparavant, le 8 décembre, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong avaient tenu une réunion entre les deux secrétaires généraux pour préparer la réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale. Le 9 décembre, les deux parties avaient tenu la première réunion du Dialogue de niveau de vice-ministre entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique dans le cadre du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine.

VNA/CVN