Le Premier ministre souligne l’importance de l'éducation aux droits de l’homme

L'événement a été organisé en réponse à la cinquième phase du Programme mondial pour l'éducation aux droits de l'homme adopté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 19 août 2024 et à la 76e Journée internationale des droits de l'homme (10 décembre).

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance de la conférence, notant qu'elle envoyait un message fort sur l'engagement du Vietnam en faveur de la protection et de l'éducation aux droits de l'homme, et a affirmé les politiques et les efforts du Vietnam pour garantir les droits de l'homme pour tous.

Le chef du gouvernement a souligné que la protection des droits de l'homme et l'éducation sur cette question constituent l'un des principes fondamentaux de l'idéologie de Ho Chi Minh et un principe fondamental guidant toutes les politiques du Parti, de la Constitution et des lois de l'État vietnamien.

Il a cité la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, qui affirme que le peuple est le centre et le sujet de l'oeuvre de Dôi Moi (Renouveau), de la construction et de la défense de la Patrie, et que toute politique doit avoir pour objectif le bonheur et la prospérité du peuple. Un article récent rédigé par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a également clarifié la nécessité de ne pas permettre à certaines réglementations juridiques d'entraver l'exercice des droits de l'homme et des droits du citoyen ainsi que le développement socio-économique.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam a fait des progrès considérables dans la garantie des droits de l'homme, avec des améliorations tangibles du bien-être matériel et spirituel des citoyens.

Développement humain

Selon le rapport sur le développement humain du PNUD, l’indice de développement humain (IDH) du Vietnam a progressé de huit places en 2024, passant de la 115e à la 107e position sur 193 pays. De même, l’indice de bonheur du Vietnam a progressé de 11 places, se classant 54e sur 143 pays, et son indice des Objectifs de Développement Durable (ODD) a progressé d’une place, se classant 54e sur 166 pays. Le Vietnam est désormais membre actif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a exhorté les ministères, secteurs, agences et localités de continuer à mettre en œuvre efficacement les politiques et directives du Parti, les mécanismes, politiques et lois de l'État visant à garantir les droits de l'homme.

Il a demandé aux ministères, aux agences et aux autorités locales de continuer à mettre en œuvre efficacement les politiques, les mécanismes du Parti et les lois et règlements de l'État sur la garantie des droits de l'homme, d'institutionnaliser pleinement et de faire respecter le contenu relatif aux droits de l'homme de la Constitution de 2013. Il a appelé à la poursuite des réformes et à l'amélioration des politiques sociales dans l'esprit de mettre le peuple au centre, en tant que sujet clé de ces politiques.

Il a souligné la nécessité d'un rôle renforcé du Front de la Patrie du Vietnam et d'autres organisations socio-politiques dans la sensibilisation, la supervision et la protection des droits de l'homme dans toute la société.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité de participer de manière responsable, de promouvoir le dialogue et la coopération dans le cadre du Conseil des droits de l’homme entre des pays concernés, des organisations régionales et dans le cadre des mécanismes des Nations Unies pour répondre aux préoccupations communes concernant les droits de l’homme et les questions humanitaires.

VNA/CVN