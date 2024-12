Bilan de la 8e session et préparation de la 9e session de l'Assemblée nationale

Dans le cadre de sa 40 e réunion, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a dressé le bilan de la 8 e session et formulé ses premiers avis concernant la préparation de la 9 e session de la XV e législature de l'AN.

Lors de la présentation du rapport bilan, le secrétaire général de l'AN et président du Bureau de l'AN, Le Quang Tung, a déclaré que la 8e session de la XVe AN s'est achevée avec succès après 29,5 jours de travail sérieux, urgent, scientifique, démocratique et responsable, dans un esprit d'innovation continue.

Photo : VNA/CVN

Durant cette session, l'Assemblée nationale a adopté les 18 lois et 21 résolutions, donné des avis sur 10 nouveaux projets de loi, examiné et décidé le perfectionnement des cadres supérieurs de l’État, ainsi que sur d’autres questions importantes dans divers domaines.

Concernant l'organisation de la 9e session, Le Quang Tung a proposé une structure en deux périodes sur 26 jours. La première période sera consacrée aux délibérations sur les textes soumis pour approbation par l'AN, aux débats en groupes sur certains projets de loi ainsi qu'aux séances de questions au gouvernement. La seconde permettra à l'AN de procéder aux votes sur des lois et résolutions, tout en poursuivant les discussions en groupe et en séance plénière sur divers projets de loi.

Lors de sa prochaine session, l'AN prévoit d'examiner 31 contenus liés au travail législatif, ainsi que 7 groupes de contenus portant sur les questions socio-économiques, le budget de l'État, la supervision et d'autres sujets importants.

Une session extraordinaire est également prévue, durant laquelle le gouvernement présentera des modifications relatives aux lois sur l’organisation du gouvernement et des administrations locales.

En conclusion, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a salué l'organisation méthodique de cette 8e session, malgré un programme dense et complexe. Il a également apprécié la bonne coordination entre les différents organes, permettant une résolution efficace des difficultés et obstacles pour assurer le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationales et l’édification des autorités à tous les échelons.

S'agissant de la 9e session, Tran Thanh Man a estimé que cette session comprendrait un agenda de travail énorme, avec l'adoption prévue de 10 lois et d'une résolution ainsi que l'examen de 12 nouveaux projets de loi. Il a proposé un calendrier s'étendant du 20 mai au 30 juin 2025, avec la possibilité de séances supplémentaires les samedis.

Pour la session extraordinaire de février 2025, le président de l'AN a confié à la Commission des affaires liées aux députés de l'AN relevant du Comité permanent de l’AN la coordination dans les modifications de la Loi sur l'organisation de l'AN tandis que le secrétaire général de l’AN sera chargé des modifications de règles de la session.

VNA/CVN