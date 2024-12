Vietnam et Laos renforcent leur coopération culturelle et touristique

Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, et le secrétaire adjoint du Bureau du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, Khampha Phimmasone, ont discuté mardi 10 décembre de l’avancement du projet de Parc de l’amitié entre les deux pays à Vientiane.

>> Le Vietnam et le Laos échangent sur la recherche théorique et l’édification du Parti

>> Quang Binh (Vietnam) et Savannakhet (Laos) coopèrent dans la protection des frontières

>> Soutenir le Laos dans son processus d’édification et de développement

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion de travail, les deux parties ont échangé leurs opinions sur la planification, la conception et l’aménagement paysager afin d’assurer la fonctionnalité, l’esthétique et les valeurs culturelles de l’ouvrage.

Ensuite, les deux délégations, conduites par de hauts responsables, ont inspecté un terrain de 30.653 m2 dans le village de Dongmakkhai, district de Xaythany, dans la capitale lao de Vientiane. L’emplacement, au centre d’une nouvelle zone urbaine, est relié par la route nationale 10 et la route 13. Le parc servira d’espace récréatif, d’espace événementiel et de reflet des traditions culturelles du Laos et du Vietnam.

Le 9 décembre, Hoàng Dao Cuong a tenu une réunion de travail avec le ministre lao de l’Information, de la Culture et des Sports, Suansavanh Viyaket, au cours de laquelle ils ont convenu de poursuivre la mise en œuvre du Plan de coopération culturelle 2021-2025. Il est prévu qu’en 2025, le Laos accueillera une Semaine culturelle au Vietnam.

Les deux parties ont également préconisé l’organisation d’activités d’échange culturel et d’ateliers scientifiques pour renforcer leurs relations privilégiées. Elles se sont engagées à promouvoir les événements culturels, sportifs et touristiques dans les zones frontalières. Ces activités visent à préserver et à mettre en valeur les cultures des minorités ethniques et à renforcer les liens entre les communautés frontalières, contribuant ainsi à une relation bilatérale durable.

Elles ont convenu de mettre en œuvre l’accord de coopération touristique du gouvernement, de développer les infrastructures et de participer aux initiatives régionales. Les plans se concentrent sur le tourisme frontalier, en élargissant les offres uniques et en améliorant la connectivité pour favoriser une croissance globale.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties faciliteront le transit des touristes à travers les frontières, exploreront de nouvelles routes aériennes et appliqueront la technologie numérique à la promotion du tourisme. En outre, la coopération entre les entreprises et les localités sera encouragée pour développer des produits touristiques exclusifs qui attirent les voyageurs nationaux et internationaux.

Elles ont exprimé leur accord pour promouvoir l’intégration touristique, participer à des foires promotionnelles et développer des projets stratégiques pour maximiser les bénéfices des initiatives multilatérales.

VNA/CVN