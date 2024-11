Le Vietnam et le Laos échangent sur la recherche théorique et l’édification du Parti

Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang, également président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil théorique central, conduit une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour visiter le Laos et assister au 11e séminaire théorique entre le PCV et le PPRL.

Le dirigeant lao a salué les réalisations substantielles du Vietnam dans les affaires intérieures et extérieures au cours des derniers temps, exprimant sa confiance que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien continuera d’obtenir de nouveaux résultats et de réaliser les objectifs fixés dans la résolution du XIIIe Congrès national du PCV ainsi que d’organiser avec succès le prochain XIVe Congrès national du PCV.

Nguyên Xuân Thang a félicité le Laos pour ses récents accomplissements et a informé le pays hôte du développement socio-économique du Vietnam ainsi que des politiques du Parti et de l’État visant à éliminer les obstacles pour promouvoir l’innovation et créer les conditions permettant à la nation d’entrer dans une nouvelle ère, celle d’ascension nationale.

Il a rendu compte des résultats des discussions entre les deux Conseils théoriques centraux, se disant persuadé que le 11e séminaire mettrait en lumière les questions théoriques et pratiques cruciales qui se posent au cours du processus de rénovation de chaque pays, notamment la promotion du développement socio-économique et la construction d’une économie indépendante et autonome dans un contexte d’intégration internationale profonde.

Nguyên Xuân Thang a affirmé que les deux conseils théoriques centraux poursuivront leur étroite coordination, intensifieront l’échange d’informations théoriques et partageront leurs expériences en matière de recherche théorique et d’examen pratique, garantissant la mise en œuvre réussie des résolutions de chaque parti et préparant efficacement le 14e Congrès national du PCV et le 12e Congrès national du PPRL.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith a noté que les enseignements tirés du séminaire aideront les organes de recherche théorique des deux parties à conseiller les partis et les États sur la formulation des politiques, les lignes directrices et les stratégies, ainsi qu’à fournir des conseils pratiques sur le développement de modèles économiques indépendants et autonomes.

Il a proposé que les deux parties renforcent davantage le partage d’informations et les échanges de vues sur des sujets d’intérêt mutuel afin de clarifier les problèmes critiques et urgents auxquels les deux pays sont confrontés dans le contexte actuel.

Poursuivre une collaboration étroite

Plus tôt dans la journée, Nguyên Xuân Thang et Khamphanh Pheuyavong, secrétaire du Comité central du PPRL, président de sa Commission de propagande et de formation et président du Conseil théorique central du PPRL, ont coprésidé les discussions entre les deux conseils.

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, les deux parties ont fait le point sur la situation actuelle de chaque Parti et de chaque pays et ont passé en revue les résultats de la coopération passée. Elles ont également convenu de plusieurs mesures visant à renforcer la coopération entre les deux conseils, notamment le partage d’expériences dans la préparation du prochain congrès de chaque Parti.

Elles ont affirmé leur engagement à poursuivre une collaboration étroite dans la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau entre les deux partis et les deux États, ainsi que des pactes entre leurs conseils théoriques, notamment en renforçant l’échange d’informations et d’expériences dans la recherche théorique et l’examen pratique, contribuant ainsi à renforcer la solidarité spéciale Vietnam-Laos et à la développer de manière plus approfondie, plus efficace et plus pratique.

Le même jour, Nguyên Xuân Thang et la délégation ont visité l’ambassade du Vietnam à Vientiane.

VNA/CVN