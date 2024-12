Entretiens entre des responsables du Parti communiste du Vietnam et du Laos

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), s’est entretenu avec Bounthong Chitmany, membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et vice-président du Laos, à Hanoï le 4 novembre.

Bounthong Chitmany, membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et vice-président du Laos, est en visite de travail, du 3 au 6 décembre au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu, qui est également président de la Commission du contrôle du Comité central du PCV, a affirmé que ce voyage avait contribué à consolider et à approfondir davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Bounthong Chitmany a félicité le peuple vietnamien pour ses réalisations importantes et historiques au cours du processus de renouveau, convaincu que sous la direction du PCV, il atteindrait les objectifs fixés dans la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, visant à construire un pays fort avec un peuple riche, la démocratie, l’équité et la civilisation.

Il a également remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien important, opportun et efficace à leurs homologues laotiens au cours des dernières années.

Bounthong Chitmany a informé Trân Câm Tu des réalisations récentes du Laos, notamment dans la mise en œuvre de la résolution du XIe Congrès national du Parti, de ses rôles en tant que président de l’ASEAN et président de la 45e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA 45) en 2024.

Le Parti, l’État et le peuple lao feront de leur mieux pour porter la solidarité spéciale avec le Vietnam à un nouveau sommet, pour le bien de leur peuple et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde, a-t-il déclaré.

Trân Câm Tu, pour sa part, est convaincu que sous la direction du LPRP, le peuple laotien continuera à obtenir de plus grands succès dans le processus de renouveau, en construisant une nation pacifique, stable, démocratique, unie et prospère conformément à l’objectif socialiste.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam apprécie toujours et accorde la priorité absolue à ses relations avec le Laos, et en toutes circonstances, continuera à travailler en étroite collaboration avec le Laos pour préserver, protéger et entretenir la solidarité spéciale bilatérale, a-t-il déclaré.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre de manière effective l’accord de haut niveau entre le Vietnam et le Laos et de continuer à renforcer la coopération dans les domaines clés tels que la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité et le développement socio-économique. Elles se sont également engagées à partager leurs connaissances théoriques et leurs expériences dans le travail de construction du Parti.

Le même jour, Lê Minh Hung, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission de l’organisation du Comité central du PCV, a tenu une séance de travail avec le responsable lao pour partager ses expériences de construction du Parti.

VNA/CVN