Traité BBNJ, nouveau jalon dans le développement du droit international de la mer

Dans l'après-midi du 10 décembre, dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, le ministère des Affaires étrangères s'est coordonné avec la Société vietnamienne de droit international (Vietnam Society of International Law - VSIL) pour organiser un séminaire sur le Traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine (BBNJ).

Le séminaire a réuni de nombreux ministères, organismes, agences, missions diplomatiques étrangères au Vietnam, ainsi que de nombreux conférenciers, universitaires et chercheurs nationaux et étrangers dans le domaine du droit des mers et des océans.

Charlotte Salpin, conseillère juridique principale, Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des Affaires juridiques des Nations unies, a donné un aperçu du Traité BBNJ.

En tant que pays côtier qui respecte toujours le droit international, y compris la Convention sur le droit de la mer, le Vietnam a participé activement au processus de négociation visant à élaborer le troisième accord de mise en œuvre de la Convention.

Ce séminaire s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères et la VSIL pour diffuser plus largement la Convention sur le droit de la mer en général et le Traité BBNJ en particulier auprès des ministères, organismes et agences nationaux, ainsi que des chercheurs internationaux en droit au Vietnam, clarifiant ainsi les obligations des pays ainsi que les avantages apportés par les mécanismes de soutien de ce Traité, notamment le transfert de technologie, la construction de capacités et le soutien financier.

