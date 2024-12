L'Argentine veut renforcer sa coopération avec le Vietnam dans divers domaines

Le nouvel ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Marcos A. Bednarski, a déclaré à la presse que son pays voudrait renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que la biotechnologie, l'agriculture de haute technologie et l'énergie... dans le but commun de développer l'économie verte.

>> Le Vietnam promeut sa coopération commerciale avec l’Argentine

L'Argentine est très satisfaite de ses relations avec le Vietnam. En 2010, les deux pays ont établi un partenariat global. En 2023, ils ont célébré les 50 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques, a rappelé l’ambassadeur Marcos A. Bednarski.

Photo : VNA/CVN

Il a hautement apprécié le renforcement des échanges de délégations entre les Partis et entre les localités des deux pays ces derniers temps, espérant que les contacts bilatéraux continueraient à se renforcer en 2025.

Sur le plan économique, le Vietnam est le troisième partenaire commercial de l’Argentine dans la région Asie-Pacifique, après la Chine et l’Inde, selon le diplomate. Au niveau mondial, le Vietnam est son huitième partenaire. De janvier à octobre 2024, la valeur totale des marchandises argentines exportées vers le Vietnam a atteint 2,76 milliards de dollars, en hausse de plus de 47% en rythme annuel.

Les économies vietnamienne et argentine sont complémentaires. L’Argentine exporte principalement des intrants pour des industries vietnamiennes, parmi lesquels les aliments pour animaux et le maïs représentent 93% des exportations totales de l'Argentine vers le Vietnam. De son côté, le Vietnam exporte des produits à haute valeur ajoutée tels que des téléphones, des appareils électroniques, des chaussures, des textiles-habillements, etc.

Actuellement, le Vietnam et l'Argentine sont en train de négocier un accord de promotion de l’investissement et l’ouverture du marché à de nouveaux produits argentins, tels que le porc et des fruits tropicaux.

Le diplomate argentin a ajouté qu’une entreprise argentine commencerait à acheter des câbles à fibre optique pour Internet de Viettel. Selon lui, il s'agirait d'un autre exemple montrant que la diversification des produits commerciaux et la valeur ajoutée de l'industrie vietnamienne ont apporté des bénéfices à l'Argentine.

L'ambassadeur Marcos A. Bednarski a également déclaré que son pays renforcerait sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de la culture et du sport, notamment en favorisant l'introduction et la promotion du Malbec et de l'art du Tango argentin auprès d'un large public vietnamien.

VNA/CVN