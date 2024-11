Promouvoir la coopération Vietnam - Laos - Cambodge dans la défense

Les trois ministres ont convenu de maintenir la rencontre annuelle des trois ministres de la Défense, de renforcer leur coopération dans la sensibilisation sur l’histoire, les significations et l’importance de la solidarité Vietnam - Laos - Cambodge ainsi que dans la gestion et la défense des frontières, contribuant à la concrétisation de la vision des hauts dirigeant des trois pays sur des zones frontalières de paix, de coopération et de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Ils ont également convenu de maintenir leurs consultations et leur soutien mutuel dans des forums multilatéraux internationaux et régionaux, notamment au sein des mécanismes de l’ASEAN, contribuant à améliorer le rôle et la position de chaque pays et à promouvoir la solidarité et le rôle central de l’ASEAN.

À cette occasion, le ministre Phan Van Giang a exprimé son espoir d'accueillir les vice-Premiers ministres et ministres de la Défense du Laos, Chansamone Chanyalath, et du Cambodge Tea Seiha, qui se rendront en décembre au Vietnam pour assister à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam et participer au 2e Salon international de la défense du Vietnam à Hanoï.

Les ministres ont enfin signé le procès-verbal de la rencontre annuelle 2024 des ministres de la Défense, Vietnam - Laos - Cambodge.

Le matin du même jour, les trois ministres de la Défense ont assisté à un exercice conjoint de recherche et sauvetage des trois Armées, intitulé "Activités de sauvetage et de secours dans les structures effondrées".

Toujours le 25 novembre, le ministre Phan Van Giang a rendu visite et offert 30 ordinateurs aux élèves et enseignants du lycée Tep Pranom dans la province cambodgienne de Kandal.

VNA/CVN