Commémoration du 35e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Venezuela

Une cérémonie solennelle commémorant le 35 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Venezuela (18/12/1989 - 18/12/2024) s'est tenue le 9 décembre (heure locale) à Caracas, en présence, entre autres, du vice-président du Venezuela et président du Comité intergouvernemental Venezuela - Vietnam, Jorge Marquez.

Lors de son discours, l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a souligné l'importance historique des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Venezuela, tout en mettant en avant les succès de leur coopération récente.

Vu Trung My a souligné que cette célébration constituait non seulement un jalon important dans les relations bilatérales mais offre également l'opportunité de jeter un regard rétrospectif sur le parcours commun, tout en créant une dynamique propice au développement des relations futures, contribuant ainsi au développement de chacun et à la consolidation de la position internationale des deux nations.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, a relevé la signification profonde de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a noté que les liens d'amitié traditionnels et le partenariat global se sont consolidés à travers trois piliers : diplomatie du Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire. Les relations interparlementaires et décentralisées ont été également intensifiées. En particulier, les liens entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) se sont renforcés, établissant une base politique propice aux relations bilatérales.

Il a également évoqué les visites de haut niveau cette année, notamment celle du vice-Premier ministre Tran Luu Quang au Venezuela en avril et la rencontre entre le président vénézuélien Nicolas Maduro et le Premier ministre Pham Minh Chinh en marge du Sommet des BRICS en octobre, témoignant de la confiance politique et des liens étroits entre les deux parties.

Présent à la célébration, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yván Gil Pinto a exprimé sa conviction que les relations bilatérales entreraient dans une nouvelle ère de coopération, contribuant activement au développement mutuel et à la promotion de la paix, de la prospérité et de la stabilité régionale et mondiale.

Les célébrations de ce 35e anniversaire ont été marquées par diverses manifestations culturelles, notamment la Journée du Vietnam au Venezuela et des expositions photographiques intitulées "Le Vietnam, le pays, le peuple" et "35 ans des relations Vietnam - Venezuela".

Dans ce cadre, la Télévision nationale du Vietnam (VTV) a diffusé le documentaire "Vietnam - Venezuela : Deux peuples, un drapeau", fruit de la coopération entre l'ambassade du Vietnam au Venezuela et la société MTV Media 21.

