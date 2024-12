Célébration des 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam en Algérie

L'ambassade et le bureau de l'attaché de défense du Vietnam en Algérie ont organisé une cérémonie à Alger le 10 décembre pour marquer le 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (APV) (22 décembre 1944) et le 35 e anniversaire de la Journée de la Défense nationale (22 décembre 1989).

>> Un général indien apprécie hautement le rôle de l'Armée populaire du Vietnam

>> Célébration des 80 ans de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam en Australie

>> Le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam fêtés dans plusieurs pays

Photo : VNA/CVN

Près de 200 invités ont assisté à l'événement, dont des représentants des Partis politiques et des ministères algériens, des ambassadeurs, des attachés de défense des pays, de la communauté vietnamienne en Algérie et des employés du projet de coentreprise gazo-pétrolière du Groupement Bir Seba (GBRS).

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, a souligné le rôle pionnier de l'APV dans la lutte passée du pays pour l'indépendance et la réunification, et dans son processus actuel de construction et de défense. Il a souligné les contributions de l'APV au maintien de la paix, aux secours en cas de catastrophe et à la coopération internationale, qui reflètent les aspirations du Vietnam à un monde de paix et de prospérité partagée.

Le diplomate vietnamien a souligné les caractéristiques de la défense du Vietnam, qui repose sur la défense de tous, la paix et l'autodéfense et sur la prévention active, proactive, résolue et persévérante des risques de guerre.

Photo : VNA/CVN

L'attaché de défense du Vietnam en Algérie, le colonel Nguyên Hoàng Long, a passé en revue les réalisations importantes de l'APV. Il a noté que dans la nouvelle ère, l'armée continue de maintenir ses traditions héroïques et d'améliorer ses capacités et sa préparation pour accomplir ses devoirs.

Il a déclaré que la Journée de la Défense nationale était une opportunité pour honorer les traditions nationales du Vietnam, la noble image des "soldats de l'Oncle Hô", et pour éduquer le public sur le patriotisme et les idéaux socialistes.

À cette occasion, l'ambassade et le bureau de l'attaché de défense du Vietnam en Algérie ont organisé la projection d'un film présentant aux amis internationaux la formation et le développement de l'APV ainsi que l'affichage de photos capturant les étapes historiques de la lutte pour la protection du pays dans le passé, la construction du pays et l'expansion de la coopération internationale à l'heure actuelle.

VNA/CVN