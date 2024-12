Le Vietnam et la Chine accélèrent leurs projets de coopération au développement

Les deux parties ont convenu que les projets de coopération au développement sont bénéfiques tant sur le plan symbolique que pratique pour leurs populations respectives. Elles se sont engagées à poursuivre leur collaboration étroite et à accélérer la mise en œuvre de ces projets.

Le vice-ministre Nguyen Minh Vu a proposé à la partie chinoise d’approuver dans les meilleurs délais les aides non remboursables aidant le Vietnam à établir le rapport d’étude de faisabilité du projet de la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong et d’accélérer la planification des deux lignes ferroviaires Dong Dang-Hanoï et Mong Cai-Ha Long-Hai Phong.

Il a également proposé d’accélérer la signature des documents confirmant l'octroi des aides publiques au développement non remboursable au projet de réparation et d'entretien du Palais de l'amitié Vietnam-Chine, de compléter des documents concernant le projet de reconstruction du 2e établissement de l’Université de médecine traditionnelle du Vietnam ainsi que d’approuver dans les meilleurs délais des aides financières, d’un montant de 82,8 millions de dollars, en faveur de quatre projets dans les provinces montagneuses septentrionales de Tuyen Quang, Bac Kan et Yen Bai.

De son côté, Luo Zhaohui a affirmé être prêt à collaborer avec le Vietnam pour mettre en œuvre pleinement les consensus établis au plus haut niveau et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les projets communs.

La Chine est prête à accorder des aides pour soutenir le Vietnam dans l’établissement du rapport d’étude de faisabilité du projet de la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong, la planification des deux lignes ferroviaires Dong Dang-Hanoï et Mong Cai-Ha Long-Hai Phong, accélérer le projet de réparation et d'entretien du Palais de l'amitié Vietnam-Chine, déployer le projet de reconstruction du 2e établissement de l’Université de médecine traditionnelle du Vietnam, a déclaré le responsable chinois.

La Chine accordera une priorité au Vietnam dans l’accès aux Fonds de coopération multilatéraux dans le cadre de l’Initiative de développement mondial (GDI) et de la coopération Mékong-Lancang (MLC), a-t-il ajouté.

VNA/CVN