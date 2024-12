Le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam fêtés dans plusieurs pays

La cérémonie avait également pour objet de fêter le 35e anniversaire de la Journée de la Défense nationale (22 décembre).

L’événement a eu lieu en présence, entre autres, de l’ambassadeur vietnamien en Russie, Dang Minh Khôi, du colonel Vuong Dac Thang, attaché de défense du Vietnam en Russie, et du général russe Aleksandr Kshimovsky, chef de la Direction principale de la coopération militaire internationale du ministère russe de la Défense.

À cette occasion, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a déclaré que le Vietnam n’oublierait jamais les aides sincères de l’ex-Union soviétique et de la Russie, notamment des experts et conseillers militaires.

Le même jour, en Inde, une cérémonie similaire s’est déroulée à New Delhi.

Présent à l’événement organisé par l’ambassade et le bureau de l’attaché de défense du Vietnam en Inde, le vice-amiral Tarun Sobti, chef d'état-major adjoint de la Marine indienne, a estimé que la résilience, le courage et les contributions de l’Armée populaire vietnamienne avaient inspiré les forces armées du monde entier. Selon lui, les relations de défense entre l’Inde et le Vietnam constituent un fondement de leur partenariat stratégique global, caractérisé par la confiance, le respect mutuel et les intérêts stratégiques partagés.

Le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam et le 35e de la Journée de la Défense nationale ont également été célébrés le 10 décembre en Israël.

