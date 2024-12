Le Venezuela souhaite étudier les expériences vietnamiennes

Le 10 décembre, le ministère vénézuélien des Relations extérieures a organisé un meeting pour passer en revue les jalons de l'amitié traditionnelle et du partenariat global entre le Vietnam et le Venezuela.

Ce meeting était l’une des activités marquant le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Venezuela (18 décembre).

Lors de l’événement, le ministre vénézuélien des Relations extérieures, Yván Gil Pinto, a souligné qu'au cours des trois dernières décennies, même si la situation internationale et régionale avait continué de connaître de nombreux développements complexes et imprévisibles, la solidarité, l'amitié et la coopération entre le Venezuela et le Vietnam avaient toujours été maintenues et approfondies, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.

Désireux de continuer à promouvoir les relations entre les deux pays pour les rendre plus étroites et plus efficaces, le ministre vénézuélien a souligné que son pays ouvrait toujours ses portes au Vietnam sur tous les aspects, notamment en favorisant la coopération dans des domaines tels que le pétrole et le gaz, l'agriculture, les télécommunications, le tourisme, les sciences et les technologies.

En outre, le Venezuela souhaite étudier les expériences vietnamiennes dans de nombreux domaines, notamment dans la voie de construction du socialisme, a-t-il affirmé.

Pour sa part, l'ambassadeur vietnamien au Venezuela, Vu Trung My, a souligné que le Vietnam souhaitait resserrer et approfondir la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays, promouvoir les atouts de chaque partie, contribuant au développement des deux pays sur la base de la solidarité, de la proximité des points de vue sur des questions internationales et des intérêts communs dans le processus de développement national.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam et les autorités de Caracas ont organisé une exposition de photos sur le Vietnam et ses relations avec le Venezuela, avec près de 100 photos.

Dans ce cadre, l'ambassade a organisé des performances artistiques et présenté des plats vietnamiens aux Vénézuéliens.

