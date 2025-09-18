Construction : vers un nouveau mécanisme de coopération Vietnam - Chine - Malaisie

Une délégation du ministère vietnamien de la Construction, conduite par son vice-ministre Nguyên Tuong Van, a mené des entretiens bilatéraux importants avec des représentants de Chine et de Malaisie, pour promouvoir une coopération approfondie et concrète dans les domaines de la construction et du développement urbain.

Photo : BXD/CVN

Ces activités se sont déroulées dans le cadre de la Conférence ministérielle ASEAN-Chine sur la construction, ainsi que lors d’une mission officielle à Nanning, province du Guangxi (Chine), ouvrant de nouvelles opportunités de coopération pour le secteur vietnamien de la construction.

Lors d’un entretien avec le vice-ministre chinois du Logement et du Développement urbain et rural, Li Xiaolong, les deux parties ont échangé sur les nouvelles orientations stratégiques et salué les résultats de la coopération passée. La partie chinoise a présenté son modèle de développement de haute qualité "4 bons" (bonne maison, bon appartement, bonne ville, bonne communauté), fondé sur la numérisation et les technologies modernes.

Du côté vietnamien, le vice-ministre Nguyên Tuong Van a partagé les innovations stratégiques du pays, qui créent des conditions favorables à une croissance rapide à venir. Les deux parties se sont accordées pour réviser rapidement et harmoniser un nouveau mécanisme de coopération, axé sur des domaines à fort potentiel tels que : la planification urbaine intégrant les nouvelles technologies, l’amélioration des normes et réglementations de construction, la mobilisation des ressources privées pour le développement des infrastructures, ainsi que la coopération dans la formation des ressources humaines.

Dans le cadre de sa visite au Guangxi, la délégation vietnamienne a également tenu un échange approfondi avec le Département du logement et du développement urbain et rural de cette province, lequel a partagé ses expériences remarquables en matière de rénovation urbaine, de développement de logements sociaux, de villes intelligentes et d’intégration du numérique dans la construction. Il convient de noter que les entreprises du Guangxi participent de plus en plus activement aux projets sociaux au Vietnam.

Par ailleurs, lors de sa rencontre avec Nga Kor Ming, ministre malaisien du Logement et des Collectivités locales, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération fructueuse entre les deux pays et ont convenu de promouvoir la signature d’un protocole d’entente dans le domaine du logement.

La partie malaisienne a en outre proposé d’étudier la possibilité d’ouvrir une liaison aérienne directe entre le Vietnam et la Malaisie afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements. Les agences techniques des deux pays poursuivront leurs échanges pour concrétiser les contenus de cette coopération.

Cette série d’activités diplomatiques confirme la politique proactive et approfondie d’intégration internationale du ministère de la Construction, promettant des contributions positives au développement durable du secteur.

VNA/CVN