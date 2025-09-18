UOB relève ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam pour 2025 à 7,5%

La United Overseas Bank (UOB) de Singapour a relevé ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam pour 2025 à 7,5%, contre 6,9%, soulignant la résilience et le dynamisme de l'économie malgré les risques et incertitudes liés aux droits de douane.

Selon l'unité de recherche sur l'économie mondiale et les marchés de l'UOB, le PIB du Vietnam a progressé de 7,52% au premier semestre par rapport à l'année précédente, soit le rythme le plus rapide sur la période janvier-juin depuis 2011.

Ces solides résultats du premier semestre ont été principalement portés par une hausse de 14% des exportations en glissement annuel, soutenue par l'amélioration du sentiment du marché suite à la réduction temporaire des droits de douane réciproques par le président américain Donald Trump à un taux de référence de 10% pour les partenaires commerciaux sur une période de 90 jours.

Les incertitudes liées aux droits de douane se sont atténuées au second semestre 2025, les États-Unis ayant fixé des taux spécifiques à chaque pays avant l'échéance du 1er août, le prélèvement vietnamien s'établissant à 20%.

Si les pressions tarifaires persistent, UOB prévoit une croissance des exportations vietnamiennes d'environ 10% en 2025, contre 14% en 2024, en tablant sur une croissance modérée de 1% à 5% en glissement annuel pour le reste de l'année.

D'autres indicateurs ont également souligné la résilience de l'économie. L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien a rebondi à 52,4 en juillet, après trois mois consécutifs sous le seuil de contraction de 50 points. La production industrielle a progressé de 9% en glissement annuel.

Les IDE réalisés ont atteint 13,6 milliards de dollars en juillet, contre 12,6 milliards de dollars un an plus tôt, ce qui laisse présager que les entrées sur l'ensemble de l'année pourraient dépasser 20 milliards de dollars, contre 25,4 milliards de dollars en 2024.

Face à des vents contraires extérieurs, le Vietnam a dévoilé mi-août un plan d'investissement en infrastructures de 48 milliards de dollars couvrant 250 projets. Le gouvernement financera 129 projets pour un montant de 18 milliards de dollars, axés sur le développement urbain et les transports. Les 121 projets restants, d'une valeur de 30,5 milliards USD, feront appel à d'autres sources, notamment des entreprises étrangères.

Pour 2026, UOB a maintenu ses prévisions de croissance à 7%. Le gouvernement vise une croissance du PIB de 8,3% à 8,5% cette année.

Compte tenu des perspectives optimistes du Vietnam pour le second semestre et des pressions sur le taux de change du dong vietnamien, les analystes d'UOB estiment que ces facteurs limiteront la marge de manœuvre de la banque centrale pour assouplir sa politique monétaire, prévoyant un taux de refinancement inchangé à 4,5%.

Si la conjoncture économique et le marché du travail s'affaiblissaient sensiblement, la banque centrale pourrait abaisser le taux de refinancement à son plus bas niveau de l'époque de la pandémie, soit 4%, bien que cela ne fasse pas partie du scénario de base d'UOB.

Concernant le taux de change, UOB estime que le dông vietnamien ne bénéficiera pas pleinement d'un nouvel affaiblissement du dollar américain, attendu une fois que la Réserve fédérale entamera son cycle de baisse des taux.

Dans l'ensemble, cependant, les pressions monétaires devraient s'atténuer. UOB prévoit un taux de change VND/USD de 26.300 au quatrième trimestre 2025, de 26.200 au premier trimestre 2026 et de 26.000 au troisième trimestre 2026.

