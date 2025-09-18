Dak Lak vise à empêcher les bateaux de pêche non qualifiés de prendre la mer

La province de Dak Lak (Centre), évalue actuellement les bateaux de pêche non conformes aux normes et assiste les pêcheurs dans les démarches nécessaires.

Photo : VNA/CVN

La province veillera à ce que les navires non conformes aux normes soient empêchés de naviguer au large. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts urgents déployés par les localités côtières pour aider le Vietnam à répondre aux recommandations de la Commission européenne sur la pêche INN.

Dans les communes côtières locales telles que Tuy An Nam, Ô Loan et Tuy An Dông, de nombreux bateaux de moins de 12 mètres ne disposent toujours pas des documents requis pour les opérations côtières et côtières.

Au 18 août, 1.254 bateaux de pêche, soit 41,94% de la flotte, n’étaient pas autorisés à opérer. Cette situation est en partie due à la récente fusion des unités administratives provinciales, qui a temporairement perturbé les activités de la sous-direction des pêches et des îles. Cette perturbation est due à l’absence de réglementation concernant ses fonctions et à l’absence de sceau officiel.

Le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement a demandé au commandement militaire provincial et aux communes/arrondissements côtiers d’exercer un contrôle strict sur les navires non autorisés.

De plus, la sous-direction élabore des plans pour collaborer directement avec les communautés locales afin d’aider les propriétaires de navires à immatriculer, à obtenir des licences et à installer des systèmes de surveillance des navires.

Après sa fusion avec l’ancienne province de Phu Yên, Dak Lak compte désormais 14 communes et arrondissements côtiers. Sa flotte de pêche comprend 2.990 bateaux enregistrés dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase).

Parmi eux, 681 bateaux sur 684 de 15 m ou plus sont équipés de VMS, soit un taux de 99,56%. Les quelques bateaux de pêche restants sont inactifs et sont actuellement en cours d’installation.

VNA/CVN