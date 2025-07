Vietnam - Chine : coopération renforcée en matière de services logistiques

Le port international de Long An (Vietnam), le port SPG de Bohaiwan et Bohwa Shipping (Chine) ont signé le 30 juillet à Tây Ninh un accord de coopération. Les trois parties renforceront leur coopération dans les domaines des opérations portuaires, du transport maritime et des services logistiques.

Il s'agira notamment d'étendre le réseau de lignes de fret ; de déployer des services de transport de conteneurs et de vrac sec ; de relier la logistique internationale et de déployer des services de soutien tels que les douanes, les finances et les assurances ; de construire un centre logistique spécialisé pour l'exportation de machines et d'équipements et l'importation de produits agricoles.

Photo: VNA/CVN

L'alliance tripartite formera un écosystème logistique intégré, visant à optimiser les coûts pour les entreprises, à accroître l'efficacité opérationnelle et à promouvoir une chaîne d'approvisionnement verte et durable entre le Vietnam et la Chine.

Les parties ont notamment convenu d'établir un nouveau corridor de transport maritime baptisé « Deux ports, une seule route », reliant directement le port de Weifang (province chinoise du Shandong) au port international de Long An (province de Tây Ninh), afin d'accroître la capacité de manutention bidirectionnelle des marchandises et de promouvoir les échanges bilatéraux.

S'exprimant lors de la cérémonie, Huynh Van Son, vice-président du Comité populaire provincial de Tay Ninh, a hautement apprécié l'importance de cette coopération, avant d’affirmer que la création d'une ligne de transport maritime fixe favorisera non seulement le commerce, mais contribuera également à réduire les coûts logistiques et à accroître la compétitivité des entreprises provinciales.

Les autorités provinciales s’engagent à collaborer avec les partenaires pour déployer efficacement les lignes de transport maritime, les centres logistiques, les services portuaires et les chaînes d'approvisionnement synchrones. L'objectif est d'exploiter efficacement les flux bidirectionnels de marchandises entre le Vietnam, la Chine et les marchés internationaux, consolidant ainsi la position de Tay Ninh sur la scène logistique internationale.

VNA/CVN