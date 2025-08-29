Le marché vietnamien de plus en plus attractif pour les entreprises malaisiennes

Une délégation de Hô Chi Minh-Ville a organisé, le 26 août en Malaisie, une table ronde d'affaires avec des entreprises de Kuala Lumpur. L'objectif était de renforcer la coopération bilatérale en matière d’investissement.

>> Le Premier ministre vietnamien participe à une réunion d'affaires Vietnam - Malaisie

>> Le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam célébré en Malaisie

>> Dialogue stratégique de haut niveau Vietnam - Malaisie

Photo : Viên Luyên/VNA/CVN

L’événement, qui s'est tenu dans l'État de Selangor, a réuni des représentants d'organisations, d'associations et d'entreprises des deux pays. Les discussions ont porté sur des secteurs clés, notamment les infrastructures, les hautes technologies, l'économie verte et la transformation numérique et le conseil en investissement.

Cao Thi Phi Van, directrice adjointe du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a présenté le contexte d’investissement du Vietnam, mettant en avant la croissance durable, les coûts compétitifs, la jeunesse de la main-d’œuvre, le soutien gouvernemental et la position géographique stratégique.

Elle a souligné que Hô Chi Minh-Ville figurait parmi les principales destinations d’investissement du pays, représentant 24% du PIB national avec un chiffre d’affaires de 115 milliards de dollars.

Photo : Viên Luyên/VNA/CVN

Lê Van Thinh, directrice adjointe de l’Autorité des zones franches industrielles et d’exportation de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA), a mis en avant les atouts de la ville : une situation géographique favorable, une main-d’œuvre qualifiée, un environnement commercial dynamique et des incitations compétitives.

À la suite de récentes réorganisations administratives, la ville gère désormais trois zones franches d’exportation et 102 parcs industriels couvrant 49.242 ha. Ces zones attirent en moyenne entre 8 et 10 millions de dollars par hectare et, rien qu’en 2024, elles ont enregistré 4,12 milliards de dollars d’investissements grâce à 195 nouveaux projets.

Pour la période 2025-2030, Hô Chi Minh-Ville vise à attirer 21 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) dans ses zones industrielles, en privilégiant le développement durable et les hautes technologies. Les priorités incluent l’innovation, la production à forte valeur ajoutée, les modèles intégrés industrie-ville-services, les écosystèmes verts et circulaires, ainsi que les initiatives numériques telles que les centres de données.

Les secteurs ciblés couvrent l’ingénierie mécanique, l’agroalimentaire, l’électronique et les TIC, les produits chimiques, le caoutchouc et les plastiques, ainsi que les industries connexes.

Photo : Viên Luyên/VNA/CVN

Du côté malaisien, Nazuki Abdullah, directrice des investissements transfrontaliers à l’Autorité malaisienne de développement des investissements (MIDA), a estimé qu’un partenariat stratégique d’investissement entre le Vietnam et la Malaisie permettrait de libérer le potentiel du marché de l’ASEAN. Elle a souligné que la Malaisie privilégiait désormais les technologies vertes, l’économie numérique et l’Industrie 4.0.

Andrew Goh Boon Kim, vice-président de la Fédération des fabricants malaisiens (FMM), a déclaré que la fabrication intelligente et l’économie numérique étaient essentielles à la compétitivité des deux pays, notant que les échanges bilatéraux avaient progressé de 4,4% en 2024 pour atteindre 18,14 milliards de dollars.

Angus Liew, président de la Malaysia Business Chamber Vietnam (MBC), a mis en avant la forte présence des investissements malaisiens au Vietnam dans l’immobilier, l’énergie, la banque et l’industrie manufacturière. Des entreprises comme Gamuda Land, Top Glove, Petronas, Maybank et Public Bank y jouent un rôle notable. Il a affirmé que la MBC continuerait de servir de plateforme de mise en relation des entreprises des deux pays et de l’ASEAN.

Modérée par Cao Thi Phi Van, directrice adjointe de l’ITPC, la table ronde a aussi permis aux entreprises des deux pays de partager leurs analyses du climat des affaires au Vietnam et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération, contribuant ainsi à renforcer la connectivité et la prospérité au sein de l’ASEAN.

VNA/CVN