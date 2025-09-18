Le café vietnamien à la conquête du Canada, un marché prometteur

L’Association du café et du cacao du Vietnam (Vicofa), en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam au Canada et l’Association canadienne du café, a organisé une Journée du café vietnamien à Toronto afin de promouvoir les produits vietnamiens sur le marché nord-américain. L’événement a réuni 18 grandes entreprises exportatrices ainsi que des acteurs clés de la filière café canadienne.

Photo : VNA/CVN

Trân Thu Quynh, conseillère commerciale à l'ambassade du Vietnam, a souligné l’ambition de renforcer la visibilité des entreprises importatrices canadiennes auprès des producteurs vietnamiens et de faciliter l’accès du café vietnamien aux consommateurs canadiens.

Le Canada s'affirme comme un marché au potentiel considérable, avec une hausse de 300% des exportations de café vietnamien, passées de 10 à près de 40 millions de dollars depuis l’adhésion des deux pays àl'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Malgré cela, la part de marché du Vietnam demeure modeste. À ce jour, le Vietnam n’a exporté vers le Canada qu’environ 8.000 tonnes de café, d’une valeur de 40 millions de dollars, sur un volume total de 1,2 million de tonnes exportées.

Selon Nguyên Nam Hai, président de la Vicofa, si les exportations vietnamiennes vers l’Europe ont atteint des niveaux élevés, celles vers le Canada restent faibles par rapport aux ambitions communes des deux pays.

Selon Robert Carter, président de l’Association du café du Canada (ACC), le pays est l’un des plus grands consommateurs de café au monde. Le Vietnam occupe actuellement la onzième position parmi ses partenaires hors Amérique du Sud. Il a exprimé sa conviction que cet événement contribuerait à accroître la reconnaissance du café vietnamien sur le marché canadien.

Adam Pesce, membre de l’ACC, a identifié comme principal défi la construction d’une marque capable de séduire les consommateurs canadiens.

La Journée du café vietnamien a constitué une plateforme précieuse pour approfondir la compréhension mutuelle et ouvrir de nouvelles orientations de coopération, afin d’accroître les exportations et de faciliter l’accès du café vietnamien aux réseaux de distribution locaux et nord-américains.

VNA/CVN