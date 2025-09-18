Les entreprises vietnamiennes face à la réforme fiscale de l'Inde

Le 17 septembre après-midi, le Bureau du commerce du Vietnam en Inde, en collaboration avec le cabinet de conseil KPMG Inde, a organisé un séminaire en ligne sur les ajustements de la politique fiscale de l’Inde, leurs impacts et leurs effets sur les entreprises vietnamiennes.

Bùi Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde, a indiqué que le 3 septembre 2025, le gouvernement indien avait approuvé la réforme de la taxe sur les biens et services (GST 2.0), qui entrera en vigueur le 22 septembre.

Le système fiscal à plusieurs niveaux a été simplifié à deux taux principaux, 5% et 18%, tandis que plus de 200 produits essentiels bénéficieront d’une réduction de taxe.

Pour les entreprises vietnamiennes, cette réforme ouvre à la fois des opportunités de réduction des coûts et d’amélioration de la compétitivité, tout en posant le défi d’une adaptation rapide. Les entreprises doivent ajuster leur gouvernance, revoir leurs contrats, gérer les stocks et élaborer une stratégie de prix adaptée.

Au cours des sept premiers mois de 2025, les exportations du Vietnam vers l’Inde ont atteint 5,94 milliards de dollars, en hausse de 10,7%, maintenant un excédent commercial. De nombreux produits phares tels que l’acier, le textile-habillement et les produits en plastique bénéficieront du nouveau système fiscal, mais certains secteurs comme la chaussure, l’agriculture et l’aquaculture pourraient faire face à une concurrence accrue.

