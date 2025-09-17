Conférence de promotion des investissements au Royaume-Uni

Le ministère vietnamien des Finances a organisé une conférence de promotion des investissements au Royaume-Uni le 16 septembre, rassemblant près de 300 représentants de grandes entreprises, banques et fonds d'investissement du Royaume-Uni, du Vietnam et d'ailleurs.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a souligné la dynamique économique du Vietnam au cours des huit premiers mois de l'année, notant des investissements directs étrangers (IDE) réalisés estimés à 15,4 milliards de dollars, en hausse de 8,8% sur un an et le chiffre le plus élevé sur huit mois depuis cinq ans. Parmi les 74 pays et territoires ayant récemment obtenu des licences pour des projets, le Royaume-Uni, partenaire stratégique du Vietnam et troisième partenaire commercial européen, s'est imposé comme un investisseur de premier plan.

En août 2025, l'indice VN-Index avait progressé de 33% depuis fin 2024, se classant parmi les marchés les plus performants au monde. Le Vietnam était également en tête de l'ASEAN en termes de liquidité, avec des transactions quotidiennes moyennes de plus de 1,1 milliard de dollars. Le nombre de comptes de courtage a dépassé les 10 millions, soit environ 10 % de la population, dépassant ainsi l'objectif.

Selon lui, le Vietnam améliore régulièrement son cadre juridique afin de se conformer aux normes et aux meilleures pratiques internationales, garantissant ainsi un marché boursier sûr, transparent et durable. De récentes réformes ont simplifié l'accès des investisseurs étrangers, le ministère des Finances et la Commission nationale des valeurs mobilières s'engageant activement auprès des plateformes financières mondiales par le biais de programmes de promotion des investissements.

Les politiques vietnamiennes privilégient la transparence et l'équité, favorisant un environnement d'investissement « gagnant-gagnant » qui encourage l'innovation tout en protégeant les investisseurs, a déclaré Nguyen Van Thang, faisant du pays une destination durable et pérenne pour les capitaux.

Le Vietnam attache une grande importance à ses partenariats internationaux, notamment avec le Royaume-Uni, a-t-il souligné, exhortant les entreprises, fonds et institutions financières britanniques, ainsi que ceux d'Europe et du monde entier, à poursuivre leurs investissements, à transférer leur savoir-faire, à partager leurs expériences de gestion et à promouvoir la finance et les technologies vertes afin de concrétiser la vision du Vietnam en matière de développement durable.

Les participants ont été informés du potentiel du marché vietnamien, des incitations à l'IDE et de la dynamique boursière par les régulateurs et les acteurs du marché. L'événement a également favorisé un dialogue direct, permettant aux investisseurs internationaux d'exprimer leurs préoccupations et leurs attentes aux décideurs politiques.

S'adressant aux journalistes de l'Agence de presse vietnamienne basés à Londres, Craig Martin, président exécutif de Daynam Capital, a qualifié la période actuelle de stimulante pour investir au Vietnam. Il a attribué la forte croissance du PIB du pays au cours des trois dernières décennies à ses politiques de réforme et à sa rigueur, saluant les réformes boursières menées par le gouvernement, qui ont créé des conditions de concurrence équitables pour les investisseurs étrangers et libéré un important potentiel d'afflux de capitaux vers les projets privés et les marchés de capitaux publics.

Craig Martin s'attend à ce que le marché vietnamien, considéré comme un marché frontière, devienne bientôt un marché émergent. Cette conférence marquera un tournant important, renforçant l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs institutionnels étrangers, contribuant à la revalorisation des entreprises vietnamiennes cotées, incitant les entreprises privées vietnamiennes à s'introduire en bourse au Vietnam et créant des opportunités pour les investisseurs étrangers de participer à ces activités via le marché des capitaux.

Organisée dans le cadre de la visite de travail de Nguyên Van Thang au Royaume-Uni du 14 au 17 septembre, la conférence a permis d'envisager une coopération durable et à long terme entre les entreprises et les investisseurs des deux pays. À l'issue de la conférence, des rencontres bilatérales entre entreprises vietnamiennes et britanniques ont ouvert la voie à de nombreux nouveaux projets d'investissement et ont contribué à propulser les relations économiques et financières entre les deux pays à un niveau supérieur.

