Renforcer la coopération parlementaire Vietnam - Malaisie

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, a quitté Hanoï le 16 septembre pour Kuala Lumpur afin de participer à la 46ᵉ Assemblée générale de l'AIPA (Assemblée interparlementaire de l'ASEAN) et d'effectuer une visite officielle en Malaisie.

>> L'année 2025 offrirait de grandes opportunités de coopération pour les relations Vietnam - Malaisie

>> Dialogue stratégique de haut niveau Vietnam - Malaisie

>> Le législateur suprême vietnamien assiste à la réunion du Comité exécutif de l’AIPA-46

Photo : VNA/CVN

Cette visite est effectuée à l'invitation du président de la Chambre des représentants malaisienne et président de l'AIPA-46, Dato' Johari Bin Abdul, et du président du Sénat malaisien, Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah. Il s'agit de la première visite officielle en Malaisie d'un président de l'AN vietnamienne depuis que les deux pays ont porté leurs relations au rang de partenariat stratégique global en novembre 2024, ouvrant ainsi une nouvelle étape de coopération parlementaire bilatérale plus substantielle et plus efficace.

Un partenariat stratégique global en plein essor

Établies en mars 1973, les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie n'ont cessé de se développer, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique en août 2015, puis de partenariat stratégique global en novembre 2024, à l'occasion de la visite officielle en Malaisie du secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Ce cadre reflète la volonté commune de promouvoir la confiance politique, la coopération économique et les échanges entre les peuples, au service de la paix, du développement durable et de la prospérité de l'ASEAN et du monde.

Depuis cette nouvelle étape, les deux pays multiplient les échanges de haut niveau et activent divers mécanismes de coopération bilatérale, tels que le Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique Vietnam-Malaisie ou encore le Comité mixte commercial Vietnam-Malaisie. Parallèlement, ils se coordonnent activement dans les forums régionaux et internationaux tels que l'ASEAN, l'ONU et l'APEC.

Économie et commerce, piliers des relations bilatérales

La coopération économique et commerciale constitue le moteur des liens bilatéraux. La Malaisie est le troisième partenaire commercial du Vietnam en ASEAN et son neuvième au niveau mondial. Le commerce bilatéral s'est élevé à 14,2 milliards de dollars en 2024 et à 10,6 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2025. Les deux pays visent un objectif de 18 milliards de dollars en 2025.

Les exportations vietnamiennes vers la Malaisie comprennent notamment téléphones, pétrole brut, riz et café, tandis que la Malaisie exporte vers le Vietnam ordinateurs, produits électroniques, machines, produits pétroliers et produits chimiques.

En matière d'investissement, la Malaisie se classe actuellement au 10ᵉ rang sur 143 pays et territoires investisseurs au Vietnam, avec 731 projets en vigueur et un capital enregistré de 13 milliards de dollars, concentrés principalement dans l'éducation, la production et la distribution d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi que dans l'industrie manufacturière.

Selon l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai, les entreprises malaisiennes considèrent le Vietnam comme un environnement d'investissement particulièrement prometteur. Parmi les destinations privilégiées figurent Hai Phong, avec son réseau portuaire et ses zones industrielles en plein essor, ainsi que Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

De nouveaux domaines de coopération prometteurs s'ouvrent, notamment dans l'industrie halal, l'économie verte, l'innovation, la transformation numérique et les énergies renouvelables.

Au-delà de l'économie, la coopération bilatérale couvre la défense, la sécurité, l'éducation, la culture, le travail, le tourisme et les échanges entre les peuples. Dans l'éducation, de nombreux programmes conjoints de formation et de développement des ressources humaines ont été menés.

Dans le tourisme, depuis l'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires en 2001 et l'amélioration des liaisons aériennes, les flux touristiques entre le Vietnam et la Malaisie ont fortement progressé. En 2024, la Malaisie a reçu plus de 300.000 visiteurs vietnamiens, tandis que près d'un demi-million de Malaisiens se sont rendus au Vietnam.

Intensifier la coopération interparlementaire

Les liens entre l'AN du Vietnam et le Parlement malaisien se renforcent constamment, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre d’organisations interparlementaires telles que l'AIPA, l'Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).

La visite officielle de Trân Thanh Mân et sa participation à l'AIPA-46 marquent une étape importante dans les relations bilatérales. Selon l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, cette visite intervient dans un contexte où le partenariat stratégique global Vietnam - Malaisie connaît un développement vigoureux et solide dans tous les domaines, allant de la politique, de la diplomatie et de la défense-sécurité à l'économie, au tourisme, en passant par la culture et aux échanges entre les peuples.

La visite du président de l'AN Trân Thanh Mân vise à réaffirmer la politique étrangère constante du Vietnam, qui attache une grande importance aux relations de bon voisinage et au partenariat stratégique global avec la Malaisie. Elle vise à évaluer les résultats obtenus, à consolider la confiance politique et à définir des orientations et mesures concrètes pour améliorer davantage les relations bilatérales et parlementaires dans les temps à venir.

Pour sa part, l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato’ Tan Yang Thai, a affirmé que cette visite marque un jalon significatif. La Malaisie espère qu'elle ouvrira de nouvelles perspectives de coopération parlementaire, renforcera le consensus entre les deux organes législatifs sur des politiques de développement équitable et durable, et favorisera la coopération via des groupes de parlementaires.

Ces échanges permettront également de contribuer à la résolution de défis régionaux communs tels que la lutte contre le changement climatique, la traite des êtres humains ou encore la promotion d’investissements durables.

VNA/CVN