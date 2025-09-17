Vers un centre financier international avec Londres

Le ministre vietnamien des Finances, Nguyen Van Thang, a exhorté le centre financier londonien à collaborer étroitement avec Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang pour développer un centre financier international au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail à Londres le 17 septembre au matin (heure locale) avec le maire de la City de Londres, Alastair King, Nguyên Van Thang a salué le marché financier londonien, le qualifiant de pôle majeur en Europe et dans le monde, un statut reconnu par les organisations et experts internationaux.

Nguyên Van Thang a exprimé sa gratitude au Royaume-Uni pour son soutien actif aux efforts du Vietnam visant à rédiger une résolution de l'Assemblée nationale sur la création d'un centre financier international. La City de Londres, a-t-il souligné, a fourni des informations et des recommandations essentielles pour élaborer les bases et la feuille de route de développement de ce pôle.

Sous la direction du Secrétaire général du Parti et du Premier ministre, le Vietnam poursuit ses réformes institutionnelles, met en place un cadre juridique et accélère sa transformation numérique pour favoriser les avancées économiques, a-t-il déclaré.

Selon lui, l’Assemblée nationale du Vietnam a déjà adopté la Résolution n° 222 autorisant la création d'un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, dont le lancement est prévu en décembre 2025. Ce cadre juridique s'inspire largement des modèles internationaux, notamment celui de Londres.

Nguyên Van Thang a remercié Londres pour son expertise et sa collaboration, appelant à des partenariats plus étroits pour l'adoption de systèmes de common law, la formation des talents financiers et la finance. Il a invité les investisseurs et les institutions financières britanniques à étendre leur présence au Vietnam afin de renforcer sa classification boursière et de stimuler la croissance économique.

Le maire, Alastair King a salué la détermination, la cohérence et l'étroite coordination du Vietnam dans la mise en place du centre financier, soulignant la volonté de la City de Londres de partager son expertise et de collaborer, notamment par l'intermédiaire de TheCityUK. Il a salué la proposition de Nguyên Van Thang de s'appuyer sur le système de common law britannique, vieux de plusieurs siècles, pour réduire les coûts et simplifier le règlement des différends, et s'est engagé à mettre le Vietnam en contact avec des partenaires afin de former et de développer les talents financiers.

Il a également exprimé son enthousiasme à l'idée d'explorer une coopération dans le domaine des produits financiers de retraite au Vietnam.

VNA/CVN