La croissance du crédit devrait dépasser l’objectif du gouvernement

L’objectif de croissance du crédit de 16% fixé par le gouvernement pour 2025 semble atteignable, les analystes prévoyant que la reprise économique soutenue maintiendra une forte demande de capitaux.

Photo : TNCK/CVN

Dans un récent rapport sur le secteur bancaire, les analystes de S&I Ratings ont indiqué que la croissance du crédit pourrait même s’accélérer pour atteindre 17-18% cette année si la dynamique positive se poursuit.

Les grandes banques commerciales par actions telles que MB, VPBank et HDBank, qui ont absorbé trois banques plus fragiles et bénéficié des mesures incitatives telles que la réduction des réserves obligatoires et un soutien à l’expansion du crédit, devraient enregistrer des taux de croissance de l’encours de 25 à 30% en 2025, selon les analystes.

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a renforcé sa capacité de prêt le 31 juillet en étendant les limites de crédit aux banques ayant déjà utilisé plus de 80% de leurs quotas initiaux, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle croissance du crédit pour les derniers mois de l’année. À la fin août 2025, l’encours de crédit dans l’ensemble du système bancaire avait augmenté de 11,8% depuis la fin 2024, soit 20,6% de plus qu’à la même période l’an dernier.

Les analystes de la Société boursière par actions MB (MBS) ont confirmé ces perspectives positives dans leur rapport de fin d’année sur la croissance du crédit, soulignant que la plupart des banques sont en bonne voie pour atteindre leurs objectifs malgré les difficultés liées à la baisse des marges nettes d’intérêt.

"En particulier, les banques qui privilégient les prêts aux investissements publics et aux petites et moyennes entreprises, maintiennent une marge d'intérêt nette (NIM) stable et une qualité d’actifs élevée, et affichent de solides taux de levée de capitaux, devraient poursuivre leur percée en matière de croissance du crédit pour le reste de l’année", prédisent-ils.

Par exemple, MBS estime que HDBank peut atteindre son objectif ambitieux de croissance du crédit de 32% en 2025, tandis que Vietcombank peut atteindre 15% grâce à l’accélération des investissements publics, à la faiblesse des taux d’intérêt sur les prêts, à des objectifs ambitieux de croissance du PIB et à la reprise continue du marché immobilier.

Les statistiques de S&I Ratings montrent que la croissance du crédit dans le système bancaire a augmenté de 9,9% au premier semestre par rapport au début de l’année, soit le niveau le plus élevé depuis 2012, reflétant une forte expansion de l’activité de prêt.

Cette forte croissance du crédit est principalement due aux banques commerciales par actions, notamment celles qui se sont distinguées par leur expertise en matière de prêts aux entreprises, telles que VPBank (+18,7%), HDBank (+15,3%), NamABank (+14,7%), MSB (+13,5%), SHB (+12,9%) et MB (+12,3%).

Photo : HNM/CVN

Les banques spécialisées dans les prêts immobiliers et les prêts de titres ont également enregistré une croissance impressionnante du crédit au premier semestre 2025.

Selon S&I Ratings, le crédit à l’immobilier et aux services financiers a fortement progressé. L’encours des prêts aux investisseurs immobiliers a augmenté de 41.000 milliards de dôngs chez SHB, 40.000 milliards de dôngs chez Techcombank et 21.000 milliards de dôngs chez MB, tandis que les prêts aux sociétés des valeurs mobilières ont fortement progressé chez Nam A Bank (+15.000 milliards de dôngs), VPBank (+13.000 milliards de dôngs), VietBank (+12.000 milliards de dôngs) et VIB (+11.000 milliards de dôngs).

VNA/CVN