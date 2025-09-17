Vietcombank, leader en termes de valeur de marque bancaire pour la troisième année consécutive

La Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) a été reconnue comme l'une des marques bancaires les plus valorisées au Vietnam pour la troisième année consécutive, se classant parmi les deux marques les plus fortes du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport Vietnam 100 publié par Brand Finance, la valeur de marque de Vietcombank en 2025 est estimée à 2,4 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à 2024. Grâce à cette croissance, Vietcombank se classe troisième parmi les 100 marques les plus valorisées du Vietnam, surpassant de nombreuses grandes entreprises des secteurs de l'immobilier, des technologies et des biens de consommation.

L'indice de force de marque (BSI) de Vietcombank a obtenu un score de 95,3 sur 100, la classant au deuxième rang des marques les plus fortes du pays, soulignant son engagement client et sa capacité à maintenir un avantage concurrentiel.

Ce résultat est remarquable, car la valeur combinée des 100 plus grandes marques vietnamiennes a chuté de 14% par rapport à l'année dernière. Le rapport révèle également que 87% des marques bancaires vietnamiennes accélèrent leur transformation numérique, Vietcombank étant reconnue comme l'un des leaders notables.

Au-delà de ses performances commerciales, Vietcombank a également été reconnue pour ses initiatives en matière de crédit vert et ses programmes de protection sociale, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable du pays.

L'établissement public est actuellement leader du système bancaire, avec un actif total dépassant 85 milliards de dollars et une capitalisation boursière de plus de 20 milliards de dollars, tout en maintenant de solides indicateurs de sécurité financière. Son ratio de créances douteuses reste le plus bas du secteur, à 0,97%.

Aux côtés de Vietcombank, les 10 marques les plus valorisées au Vietnam comprennent VietinBank, Techcombank, BIDV, MB et Agribank.

VNA/CVN