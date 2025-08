Le commerce transfrontalier, moteur des relations sino-vietnamiennes

>> Lào Cai assure un commerce transfrontalier fluide pendant le Têt

>> E-commerce transfrontalier - opportunités d'exportation pour les produits vietnamiens

>> Lang Son : des mesures proactives pour fluidifier le commerce transfrontalier

Photo : VNA/CVN

Dans son article intitulé "Le commerce transfrontalier, moteur des relations sino-vietnamiennes", le China Daily rapporte qu’à l’aube, des touristes vietnamiens faisaient la queue au port de Hekou, le plus grand port terrestre le long de la frontière sino-vietnamienne dans le Yunnan, attirés par bien plus que de simples visites.

Ces échanges dynamiques de biens et de personnes illustrent parfaitement les liens entre la Chine et le Vietnam, constamment renforcés par le commerce, le commerce et le tourisme.

Selon le quotidien chinois China Daily de langue anglaise, cette animation est alimentée par l’essor du commerce transfrontalier au Vietnam, qui propulse une vague de produits chinois vers le Sud. Elle remodèle l’économie frontalière, les consommateurs étrangers se tournant de plus en plus vers les plateformes de commerce électronique chinoises pour acheter des produits fabriqués en Chine.

Cette frénésie d’achats se reflète dans le parc industriel transfrontalier de logistique électronique Chine - ASEAN (Hekou), où plus de 30 studios de streaming en direct grouillent d’argumentaires commerciaux chinois et vietnamiens. De nombreux streamers vietnamiens visitent des usines chinoises et présentent leurs produits en direct à leur public local. Ces produits "Made in China" sont expédiés depuis des entrepôts sous douane en Chine et peuvent atteindre le Vietnam en une semaine.

Alors que les biens de consommation circulent vers le Sud, les produits agricoles vietnamiens se dirigent vers le Nord. Des camions font constamment la navette à Hekou, chargés de légumes, de fleurs et de fruits du Yunnan, ainsi que de pitayas, de café, de manioc et, désormais, de fruits de la passion et de litchis vietnamiens. Pendant la saison du litchi au Vietnam, plus de 100 camions traversent chaque jour la frontière vers la Chine via Hekou, chacun dédouanant en moins de 10 minutes en moyenne.

Chine, premier partenaire commercial du Vietnam

Les statistiques douanières montrent qu’au premier semestre de cette année, les douanes de Hekou ont traité 29.000 tonnes de litchis vietnamiens importés, pour une valeur de 160 millions de yuans (22,4 millions de dollars), soit une hausse de 104,7% en volume et de 66,9% en valeur, respectivement, par rapport à l’année précédente. Les données des douanes de Hekou ont mis en évidence la croissance des échanges commerciaux, avec plus de 200.000 tonnes de fruits vietnamiens, pour une valeur de 700 millions de yuans, entrées en Chine au cours des quatre premiers mois de 2025.

"La coopération agricole sino-vietnamienne est très complémentaire, avec un potentiel considérable et des résultats tangibles", a déclaré Ma Zhigang, fonctionnaire du ministère chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales. En 2024, les échanges commerciaux entre le Yunnan et le Vietnam ont atteint 22,1 milliards de yuans, en hausse de 18,6% par rapport à l’année précédente. Les produits agricoles et les machines agricoles spécialisés du Yunnan trouvent des débouchés solides au Vietnam, tandis que les fruits et fruits de mer tropicaux vietnamiens font le bonheur des consommateurs du Yunnan.

La coopération s’est renforcée avec l’exportation récente par le Yunnan de son premier lot de 8 tonnes d’esturgeons vivants d’élevage en eau douce vers le Vietnam. Dans la zone de coopération économique frontalière de Malipo, au Yunnan, près de la frontière, durians, grains de café et autres matières premières vietnamiens sont transformés en snacks lyophilisés et huiles essentielles de grande valeur destinés à des marchés plus vastes.

Au-delà des marchandises, les échanges interpersonnels unissent les deux nations. En 2025, plus de 10.600 groupes de touristes vietnamiens, soit plus de 120.000 visiteurs, sont entrés en Chine par le port de Hekou, selon les données officielles.

Cette synergie locale, alimentée par les plateformes numériques, la complémentarité des industries et les affinités culturelles, a nourri un partenariat solide entre les deux pays. La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam depuis plus de deux décennies, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN. Les échanges bilatéraux ont dépassé les 260 milliards de dollars en 2024.

VNA/CVN