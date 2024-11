Commercialisation de la 5G pour le changement socio-économique

>> Une révolution technologique en cours

D’après Thiêu Phuong Nam, directeur général de Qualcomm Vietnam, Laos, Cambodge et Thaïlande, l’industrie vietnamienne des télécommunications a fait, cette année, un pas important en avant dans le développement de la technologie 5G, c’est-à-dire que le gouvernement a finalisé l’enchère et accordé le droit d’utiliser les fréquences radio 5G aux opérateurs de réseaux pour un déploiement commercial de la 5G dans tout le pays.

“Concernant la coopération entre Viettel et Qualcomm dans la fabrication et la conception d’appareils 5G basés sur les normes Open RAN, nous avons fixé, dès le début de la mise en œuvre du projet, l’objectif de produire des produits 5G et une infrastructure 5G +Make in Vietnam+, répondant aux normes Open RAN. C’est-à-dire que la capacité et la qualité doivent être équivalentes aux standards internationaux et comparables à celles de toutes les plus grandes marques du monde entier”, explique-t-il.

“Après la mise en œuvre de tests en laboratoire mais aussi sur le réseau vietnamien à Hanoï, nous pouvons affirmer avec confiance qu’en termes de qualité les produits vietnamiens ne sont pas inférieurs aux principaux produits dans le monde et, plus important encore, qu’ils atteignent les objectifs de Viettel et Qualcomm définis dès le départ en termes de capacité de produit et de nombreuses autres exigences”, dévoile Thiêu Phuong Nam.

L’infrastructure réseau 5G comporte de nombreuses exigences complexes en termes de vitesse de transmission ascendante et descendante, de capacité à prendre en charge de nombreux utilisateurs simultanément et surtout de stabilité de l’appareil, etc. Tous ces critères sont soigneusement étudiés par les ingénieurs de Viettel et Qualcomm et prêts à être déployés à grande échelle dans l’ensemble du pays à partir de la fin de cette année et au cours des suivantes.

Selon l’estimation du directeur général de Qualcomm Vietnam, Laos, Cambodge et Thaïlande, les succès remar-quables de la production d’équipements d’infrastructure 5G répondant aux normes Open RAN ont fait du Vietnam un des rares pays au monde à posséder et à produire ses propres équipements d’infrastructure 5G. “Il s’agit donc d’une étape importante non seulement pour Qualcomm et Viettel, mais aussi pour le Vietnam dans la maîtrise de l’infrastructure technologique 5G afin d’atteindre ses objectifs de transformation numérique”, partage-t-il.

Dans la mise en œuvre des solutions 4.0, telles que les villes et usines intelligentes, ou la technologie appliquée dans l’agriculture, la santé, l’éducation, etc., la 5G est l’une des infrastructures indispensables, différente des précédentes telles que la 4G.

Opportunités, potentiel et développement

Avec des fonctionnalités révolutionnaires comme une grande vitesse d’échange d’informations, une faible latence et surtout la possibilité de connecter des appareils IoT (Internet des objets) pour servir l’industrie 4.0 et les villes intelligentes, la 5G permettrait de créer de nombreux nouveaux modèles économiques.

Photo : VNA/CVN

Sans câble à fibre optique et en cuivre, cette technologie 5G permettrait également qu’Internet couvre l’ensemble du pays, favorisant les études et le divertissement.

Ce modèle économique s’appelle FWA (Fixed Wireless Access - Accès sans fil fixe). Il utilise la technologie 5G pour fournir une connexion Internet à haut débit aux foyers. Ce service a connu des succès remarquables dans de nombreux pays et territoires. Ainsi, ce sera un nouveau modèle économique pour les opérateurs vietnamiens lorsqu’ils déploient la 5G.

Un autre exemple concerne le développement des voitures semi-automatiques et autonomes. Des fonctionnalités spéciales de 5G devraient permettre de créer des systèmes de connexion sans fil entre des voitures et d’autres dispositifs de circulation. Les propriétaires bénéficiaires doivent ainsi payer des frais de service aux opérateurs du réseau.

“Les exemples ci-dessus nous montrent que la technologie 5G ouvrira la voie à de nombreux nouveaux modèles commerciaux et créera de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs de réseaux lors du déploiement de la 5G”, indique Thiêu Phuong Nam.

D’après lui, le Vietnam dispose déjà de très bonnes infrastructures 4G, avec une couverture atteignant 98% de la population. Sur la base de la pratique dans les autres pays et territoires qui sont en train de déployer la 5G, des infrastructures de 4G et 5G existent en parallèle. Ainsi, l’investissement dans les infrastructures 4G ne sera pas obsolète et continuera à être utilisée pendant de nombreuses années. “Chaque génération de technologie de réseau apportera différentes sources de commerce. Pour sa part, la 5G servira de nouvelles applications et créera de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs”, ajoute-t-il.

Selon lui, il est nécessaire pour le Vietnam de populariser rapidement les services 5G afin de préparer la génération de réseaux 6G qui sera déployée dans le monde entier au cours des cinq à six prochaines années. L’infrastructure de télécommunications est très importante pour l’objectif de la transformation numérique et de l’industrie 4.0 au Vietnam.

“Dans les temps à venir, Qualcomm continuera donc à se concentrer sur la coopération avec Viettel et ses autres partenaires pour aider le Vietnam à déployer avec succès et efficacité le réseau 5G à l’échelle nationale”, espère-t-il.

Câm Sa/CVN