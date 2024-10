Commercialisation de la 5G et opportunités pour les entreprises

Au Vietnam, plusieurs opérateurs de télécommunications sont en train de mettre en place la 5G et de la commercialiser. On s’attend à ce que dans un avenir proche, la 5G soit appliquée à de nombreux domaines.

La commercialisation de la 5G joue un rôle important en soutenant les objectifs de transformation numérique des établissements de crédit, en permettant aux banques numériques de fournir des services en ligne plus rapidement et plus efficacement, en particulier dans les transactions en temps réel telles que paiements et transferts électroniques.

En outre, la 5G favorise la connectivité et l’intégration entre les technologies avancées telles que l’IA, le Big Data et la blockchain, permettant aux banques numériques de développer des services financiers intelligents, de personnaliser l’expérience client et d’améliorer la sécurité des transactions.

De plus, la 5G soutient activement les entreprises qui possèdent et exploitent des plateformes de commerce électronique, les activités de commerce électronique entre les propriétaires des plateformes de commerce électronique, les clients (acheteurs et vendeurs) et les intermédiaires prenant en charge les paiements électroniques.

Dans le contexte actuel, les entreprises sont confrontées simultanément à des opportunités et à des défis lorsqu’elles appliquent la 5G dans leurs activités commerciales. De nombreux mécanismes juridiques doivent être améliorés pour leur créer davantage de conditions favorables.

Assurer la sécurité de l'information

Selon des experts, il est nécessaire qu’un décret sur les "sandbox" de régulation (regulatory Sandbox) dans le secteur bancaire soit promulgué et mis en pratique pour accélérer l'application de la banque numérique et de la Fintech dans les opérations des établissements de crédit et des entreprises de technologie financière.

Selon le site microfinanza.com, une "sandbox" de régulation est une plateforme mise en place par les autorités régulatrices des marchés financiers qui permet aux acteurs privés de tester des innovations dans un environnement contrôlé (et ce avec une autorisation spéciale, parfois limitée dans le temps), sous la supervision des autorités régulatrices.

En outre, il n’existe actuellement aucun cadre juridique reconnaissant la valeur juridique des contrats intelligents. Par ailleurs, il n'existe toujours pas de cadre réglementaire pour les sanctions dans les activités de protection des données personnelles. Un décret de sanctions devrait donc être publié prochainement pour encourager les entreprises à assurer la sécurité de l'information en appliquant des technologies avancées.

