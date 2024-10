Pour une coopération efficace entre le Vietnam et la Francophonie

À l’occasion de la participation du dirigeant vietnamien Tô Lâm au XIX e Sommet de la Francophonie, l’ambassadeur du Vietnam en France, l’ambassadeur de France au Vietnam et le représentant Asie-Pacifique de l’OIF ont échangé au sujet des relations entre le Vietnam et cette communauté.

“Engagement au plus haut niveau”

La participation à la communauté francophone est non seulement un partage sur les caractéristiques culturelles et linguistiques, mais aussi sur des valeurs et des intérêts de coopération. Pour renforcer la coopération entre le Vietnam et l’OIF, il est nécessaire de créer des changements significatifs dans des domaines clés qui répondent aux besoins de développement de la communauté et de ses pays membres.

Dans cet esprit, les deux parties devraient adopter une politique intégrale pour orienter la coopération vers les pays membres en développement et développés.

Le Vietnam a déjà de nombreuses relations étendues avec les pays francophones développés. Il est maintenant nécessaire de promouvoir l’OIF dans le soutien de l’élaboration d’un plan global vers toutes les régions de l’espace francophone en développement dont l’Afrique, dans le contexte où les pays africains sont très intéressés par le modèle du développement réussi du Vietnam. En outre, nous voulons renforcer davantage les liens dans les domaines où ce continent a des besoins. Les deux parties ont déjà acquis de bonnes expériences dans l’agriculture, la transformation des produits agricoles, les communications, le numérique, la formation des ressources humaines...

De son côté, pour approfondir la coopération avec la communauté francophone, dans les pays membres en particulier, le Vietnam doit se concentrer sur l’enseignement qualitatif du français et assurer un contingent de ressources humaines en français dans les domaines concernés.

Par exemple, si la mise en œuvre d’un projet de coopération francophone manque de main-d’œuvre connaissant la langue française, alors le Vietnam peut rater des opportunités de coopération. Si le Vietnam s’en assure, la collaboration avec la communauté francophone dans tous les domaines (politique, économie, éducation, transformation numérique, culture...) deviendra plus efficace.

Enfin, partageant des aspirations communes en matière de paix, de sécurité, de stabilité et de désir de promouvoir la coopération pour le développement et la prospérité, le Vietnam et la communauté francophone devront se coordonner plus étroitement dans de nombreux secteurs ainsi que sur les questions mondiales.

Les pays francophones espèrent également toujours que le Vietnam, un pays ayant une histoire héroïque dans la lutte pour la libération nationale, sera un moteur pour de nombreux pays africains et continuera d’être le porte-drapeau de la paix et du développement.

“Attachement à la francophonie”

Nous travaillons très étroitement avec les autorités vietnamiennes. Je dis “nous”, c’est-à-dire le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF) qui nous réunit régulièrement pour examiner les activités de promotion de la francophonie, que ce soit sur le plan culturel ou linguistique notamment, et qui permet également au pays de travailler avec nous sur des problèmes qui peuvent être très concrets. L’atmosphère est très positive et riche. On l’a encore vu cette année, le 20 mars, lors de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, un événement tout à fait remarquable et organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Je voudrais aussi souligner que le Vietnam accueille le siège Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et que la présence de ce réseau mondial d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche francophone est très importante pour la coopération universitaire au Vietnam, lui permettant d’avoir un rayonnement régional.

Le Vietnam compte une population d’environ 100 millions d’habitants. Bien que le nombre de ses locuteurs francophones soit aujourd’hui assez limité, surtout par rapport à ce qu’il était il y a 20-30 ans, le pays veut soutenir la pratique de la langue française qui permet à ses jeunes de profiter de l’offre francophone dans les grandes universités en France, en Belgique, mais aussi en Suisse, au Canada, etc. Une très importante possibilité pour eux de s’ouvrir au monde.

Les entreprises vietnamiennes peuvent maintenant envisager d’accéder au marché des pays francophones car l’OIF rassemble 88 États et gouvernements membres, associés et observateurs. Ce sont plusieurs centaines de millions de consommateurs, unis par des liens culturels, par une façon de voir le monde. Et le Vietnam a toute sa place dans cet ensemble, à la fois pour en tirer profit, pour faire venir les investisseurs, pour exporter davantage et pour simplement être dans une véritable coopération avec des pays membres de l’OIF. Je crois que l’ambition et l’intérêt pour le Vietnam peuvent se retrouver dans la thématique choisie pour ce Sommet : “Créer, innover, et entreprendre en français”.

“Un membre très actif”

2024 est une année importante pour nous, non seulement parce que c’est l’année du Sommet mais aussi parce qu’elle marque le 30e anniversaire de la Représentation régionale de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique (REPAP).

La nouvelle programmation de l’OIF (2024-2027) a été resserrée autour de trois programmes stratégiques et 20 projets à fort impact, dont plusieurs concernent la région. Les activités réalisées depuis le début de l’année sont nombreuses et nous sommes très satisfaits du bilan intermédiaire.

Par le biais de notre Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville, nous continuons d’apporter notre soutien à l’apprentissage et à l’enseignement du et en français par l’organisation de formations pour renforcer les capacités linguistiques et professionnelles des enseignants de français, par la production de manuels de français LV1 de la classe de 3e à celle de 9e.

De plus, 10.600 jeunes francophones ont bénéficié d’activités culturelles et sportives réalisées avec le concours du CREFAP, contribuant à la dynamisation de l’environnement francophone.

En matière de mobilité d’enseignants et d’étudiants, le CREPAP a financé la participation de dix jeunes vietnamiens au concours de création de jeux vidéo pour l’apprentissage du français (Hackathon “Jeu parle français”) à Bucarest (Roumanie) du 6 au 8 septembre 2024, où le Vietnam a remporté le premier prix et un prix du jury. Félicitations ! Dans le cadre du projet “Promotion du tourisme durable” de l’OIF dont la REPAP assure la coordination, dix sessions de formation/sensibilisation à cette question et une table ronde suivie d’un forum sur l’emploi dans les métiers du tourisme ont déjà été organisées dans trois villes du Vietnam (Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville) grâce au partenariat avec l’Université de Hanoï.

Pour notre région, le Vietnam et le Cambodge participeront à la phase initiale de mise en œuvre, pendant deux ans, du projet-pilote intitulé “Destination EcoTalents”.

Ces deux pays bénéficient également du soutien de l’OIF avec le Fonds “La Francophonie avec Elles”, mis en place sous l’impulsion de notre secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, via huit projets (cinq au Vietnam et trois au Cambodge), dont l’objectif est de renforcer l’autonomisation économique des filles et des femmes vulnérables.

Dans le domaine de la culture, la décentralisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) à Hanoï, ainsi que le Festival du film francophone à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, devenus des rendez-vous annuels, permettent la découverte de contenus culturels francophones et la promotion des talents cinématographiques francophones encore peu connus au Vietnam.

Enfin, je suis particulièrement attaché au concours annuel d’écriture journalistique “Jeunes Reporters Francophones” organisé par Le Courrier du Vietnam et l’OIF, en partenariat avec de nombreux partenaires francophones, dont l’édition 2024 est placée sous le thème du Sommet “Créer, innover, et entreprendre en français”.

