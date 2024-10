Aide aux plus démunis des zones frontalières

La province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre) compte quatre communes frontalières dans ses deux districts de Buôn Dôn et Ea Sup. Ces dernières années, les gardes-frontières provinciaux ont mobilisé des ressources humaines et se sont coordonnés avec des philanthropes de tout le pays pour construire des maisons dignes de ce nom afin d'épauler les ménages en situation de précarité, les aidant non seulement à stabiliser leur vie, mais contribuant également à l’objectif de construire une zone frontalière prospère et paisible.

Pour posséder une "vraie" maison

Le village de Drang Phok (commune de Krong Na, district de Buôn Dôn) est situé au cœur du Parc national de Yok Dôn. Là, vivent huit groupes ethniques avec 144 ménages et plus de 500 personnes. Les conditions pédo-climatiques difficiles rendent la vie des gens compliquée.

Après presque 30 ans de mariage, Y Phok Hra et H Chan Knul vivent toujours dans une maison faite de planches. Le vieux couple rêvait d’avoir une maison solide pour affronter sereinement ses vieux jours. Connaissant sa situation, le commandement des gardes-frontières de Dak Lak et des philanthropes lui ont construit en mai dernier un maison de 72 m² d'une valeur totale de 130 millions de dôngs.

Mme H Chan Knul a fait savoir que l’économie de sa famille était difficile, dépendante de maigres revenus agricoles. Pendant des décennies, elle et son mari n’ont possédé qu’une maison de fortune, “où l’on avait chaud lors de la saison sèche et où l'on souffrait de l’humidité pendant celle des pluies”.

Grâce à l’aide des gardes-frontières, des autorités locales et de généreux donateurs, la famille dispose désormais d’une maison en dur et peut envisager l’avenir avec un peu plus de confiance et de sérénité.

Entre janvier et août de cette année, les gardes-frontières provinciaux, des entreprises et des associations philanthropiques ont soutenu la construction de 12 maisons dites ”de grande solidarité”.

Solidarité entre habitants et gardes-frontières

Partageant la joie de recevoir une nouvelle maison par les gardes-frontières début août, Hô Van Thành, 64 ans et domicilié dans le village 6, commune d’Ia Rve, district d'Ea Sup, a confié que sa famille avait émigré en 2004 de Bên Tre (Sud) vers la zone frontalière de la province de Dak Lak afin de démarrer une nouvelle vie. Mais après vingt ans de dur labeur, les conditions économiques de sa famille étaient toujours difficiles et leur maison était délabrée.

Heureusement, avec le soutien des gardes-frontières de la province de Dak Lak et de bienfaiteurs, la famille a achevé la construction d'une maison de 55 m², pour un coût total d'environ 100 millions de dôngs, dont 70 millions soutenus par la section provinciale du Front de la Patrie de Dak Lak, le reste étant mobilisé par la famille. Les gardes-frontières d'Ia Rvê ont apporté leur aide en fournissant des matériaux de construction et des journées de travail.

”Nous sommes très touchés et reconnaissants de l’attention du Parti et de l'État. Désormais, notre famille se concentrera sur le développement économique et remplira mieux ses obligations de citoyens de la zone frontalière, à savoir accompagner les gardes-frontières et les autorités locales dans la protection de la souveraineté nationale”, a déclaré avec émotion Hô Van Thành.

Selon le lieutenant-colonel Cao Manh Tuân, du poste de garde-frontière de la commune d’Ia Rve, ”les gardes-frontières comprennent bien les difficultés des habitants locaux, notamment en termes de logement. Nous avons dressé un plan de soutien pour les familles pauvres, les personnes âgées... pour aider chacun à stabiliser sa vie”.

Les maisons neuves permettent non seulement aux familles défavorisées d’être bien installées, mais reflètent également l’esprit de solidarité entre les militaires et les habitants des zones frontalières, la compassion de la population de tout le pays.

Ces actions démontrent aussi la bonne tradition de “solidarité mutuelle” du peuple vietnamien, mettant en œuvre la devise “Le pays tout entier se donne la main pour les pauvres afin de ne laisser personne de côté”.

